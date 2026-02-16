Лукашенко назвал тему, которую обсудит с Дональдом Трампом

Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с государственным секретарем Союзного государства Сергеем Глазьевым, которая проходит во Дворце Независимости 16 февраля, назвал тему, которую обсудит с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает телеграм-канал «Пул Первого».
Глава Беларуси высказался о случившемся в Венесуэле:
— Провели какую-то операцию, схватили человека (речь о президенте Венесуэлы Николасе Мадуро. — Ред.). Ну и что? Всему миру показали, кто есть кто. А главное — что дальше? Это тема для моего обсуждения с руководством Соединенных Штатов Америки. У меня есть предложения по выходу из этой ситуации.
Александр Лукашенко пояснил: если США хотят красиво и достойно выйти из данной ситуации, то «мы готовы с Дональдом в этом отношении работать».
— Он прагматичный человек (речь идет о президенте США Дональде Трампе. — Ред.), я тоже. Поэтому, думаю, что мы обсудим эту проблему, — подчеркнул президент Беларуси.
Глава государства пояснил, что не хочет сказать о том, что он главный советник и может с Трампом решить какую-то проблему. И заявил, что свою точку зрения он сказать может.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко сообщал, что похищение Мадуро в Венесуэле стало уступкой Трампа военным.
Тем временем Лукашенко объяснил, почему в Беларуси не пройдет венесуэльский сценарий: «Даже если это произойдет, у нас все на этот случай предусмотрено».
Кроме того, президент сказал, о чем давно предупреждал белорусов.