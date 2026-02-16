Лукашенко назвал тему, которую обсудит с Дональдом Трампом

— Провели какую-то операцию, схватили человека (речь о президенте Венесуэлы Николасе Мадуро. — Ред.). Ну и что? Всему миру показали, кто есть кто. А главное — что дальше? Это тема для моего обсуждения с руководством Соединенных Штатов Америки. У меня есть предложения по выходу из этой ситуации.