Лукашенко заявил о сроках личного участия в Совете мира

Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с государственным секретарем Союзного государства Сергеем Глазьевым, которая проходит 16 февраля, заявил о личном участии в Совете мира. Подробности приводит БелТА.
Напомним, в конце первой февральской недели сообщалось, что Трамп планирует провести встречу Совета мира, куда входит и Беларусь, в Вашингтоне 19 февраля. А 11 февраля стало известно, что белорусский президент получил приглашение на встречу лидеров Совета мира в США. После чего пресс-секретарь президента Беларуси Наталья Эйсмонт сказала, что Александр Лукашенко не полетит в США, а страну представит глава МИД Максим Рыженков.
А 16 февраля Лукашенко заявил:
— Я очень надеюсь, что те мероприятия, которые будут происходить в дальнейшем… Мы обязательно на уровне президента будем участвовать в этом Совете, обязательно будем участвовать.
По словам Александра Лукашенко, возможно, это будет не в Вашингтоне, а где-то в Европе или на Ближнем Востоке. Он также допустил, что, возможно, дальнейшие заседания Совета мира состоятся в Израиле или в Турции.
— Мы будем участвовать в нем, — подчеркнул президент Беларуси.
Глава государства подчеркнул, что Беларусь традиционно транслирует мирную повестку и всегда выступает за мирное урегулирование конфликтов. И в данном контексте белорусская сторона готова принимать участие в деятельности Совета мира.
— У нас флаг один — мир. Мы хотим мира и прежде всего там, где наша судьба — Украина. Мы все хотим там мира, — заявил глава Беларуси.
Лукашенко отметил, что мира хотят не только на территории Украины, но и в других точках:
— Думаю, что нам будет там к месту (находиться в Совете мира. — Ред.), — подытожил президент.
Напомним, 22 января в швейцарском Давосе в ходе Всемирного экономического форума президент США Дональд Трамп и лидеры еще 18 государств подписали документ об учреждении Совета мира. А 20 января президент Александр Лукашенко подписал документ о присоединении Беларуси к Совету мира.
Несколькими днями ранее глава США Дональд Трамп предложил, чтобы Беларусь вошла в Совет мира, и президент Беларуси принял положительное решение по этому вопросу. Кроме того, Александр Лукашенко отреагировал на слухи о плате в $1 млрд за участие в Совете мира: «Вранье это все». Также стало известно, что Лукашенко хочет повлиять на руководство Украины, присоединяясь к Совету мира.
Тем временем Россия продолжает формировать позицию по Совету мира, куда вошла Беларусь.
Кроме того, президент Беларуси Александр Лукашенко ответил на «конспирологию», сказав о попытках отрыва Беларуси от России, а также об Украине, контактах с Трампом, личном участии в Совете мира и предложениях по ситуации с Венесуэлой.