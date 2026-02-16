Ричмонд
Лукашенко имеет предложения для Трампа по выходу из ситуации с Венесуэлой

Лукашенко заявил, что у него есть предложения для Трампа по выходу из ситуации с Венесуэлой.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко 16 февраля во время встречи с государственным секретарем Союзного государства Сергеем Глазьевым, сказал, что имеет предложения для президента США Дональда Трампа по выходу из ситуации с Венесуэлой. Подробности приводит телеграм-канал «Пул Первого».

Президент, говоря про ситуацию в Венесуэле, заявил:

— Провели какую-то операцию, схватили человека (речь идет о президенте Венесуэлы Николасе Мадуро. — Ред.). Ну и что? Всему миру показали, кто есть кто. А главное — что дальше?

Александр Лукашенко заметил, что данная тема для его обсуждения с руководством США.

— У меня есть предложения по выходу из этой ситуации, — уточнил глава государства.

По его словам, если американская сторона намерена достойно и красиво выйти из данной ситуации, то Беларусь готова в этом направлении работать с президентом США. Лукашенко обратил внимание, что Трамп, как он, является прагматичным человеком. Он допустил, что указанную проблему удастся обсудить.

— Я не хочу сказать, что я тут главный советник и я могу с ним решить какую-то проблему. Нет. Но свою точку зрения я могу высказать, — обратил внимание глава Беларуси.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко назвал тему, которую обсудит с президентом США Дональдом Трампом.

Тем временем Лукашенко высказался о «конспирологии», на которую начали реагировать в России.

Также глава государства заявил о сроках личного участия в Совете мира.

