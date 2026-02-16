Лукашенко имеет предложения для Трампа по выходу из ситуации с Венесуэлой

Президент Беларуси Александр Лукашенко 16 февраля во время встречи с государственным секретарем Союзного государства Сергеем Глазьевым, сказал, что имеет предложения для президента США Дональда Трампа по выходу из ситуации с Венесуэлой. Подробности приводит телеграм-канал «Пул Первого».
Президент, говоря про ситуацию в Венесуэле, заявил:
— Провели какую-то операцию, схватили человека (речь идет о президенте Венесуэлы Николасе Мадуро. — Ред.). Ну и что? Всему миру показали, кто есть кто. А главное — что дальше?
Александр Лукашенко заметил, что данная тема для его обсуждения с руководством США.
— У меня есть предложения по выходу из этой ситуации, — уточнил глава государства.
По его словам, если американская сторона намерена достойно и красиво выйти из данной ситуации, то Беларусь готова в этом направлении работать с президентом США. Лукашенко обратил внимание, что Трамп, как он, является прагматичным человеком. Он допустил, что указанную проблему удастся обсудить.
— Я не хочу сказать, что я тут главный советник и я могу с ним решить какую-то проблему. Нет. Но свою точку зрения я могу высказать, — обратил внимание глава Беларуси.
