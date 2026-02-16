В Кишиневе откроется посольство Норвегии

КИШИНЕВ, 16 фев — Sputnik. Королевство Норвегия откроет постоянно действующее посольство в Кишиневе, что станет новым шагом в укреплении двусторонних отношений с Республикой Молдова. Об этом было объявлено в Мюнхене на встрече вице-премьера Михая Попшоя с его норвежским коллегой Эспеном Бартом Эйде.
По словам официальных лиц, открытие постоянной дипломатической миссии в Кишиневе отражает углубление молдавско-норвежских отношений и заинтересованность обеих стран в более тесном сотрудничестве в областях, представляющих взаимный интерес.
Новое посольство будет способствовать более эффективной реализации совместных проектов и активизации сотрудничества в таких секторах, как энергетика, устойчивость, надлежащее управление и поддержка европейского курса Республики Молдова.
«Открытие постоянно действующего посольства Норвегии в Кишиневе — сильный сигнал доверия и укрепления отношений между нашими странами», — заявил Михай Попшой.
В продолжение двустороннего диалога вербальная нота о создании дипломатической миссии была передана государственному секретарю Министерства иностранных дел Каролине Перебинос.
Сейчас Норвегия аккредитована в Республике Молдова через посольство в Бухаресте, а в Кишиневе работает территориальное представительство, открытое в прошлом году. Дипломатические отношения между Молдовой и Норвегией были установлены в 1992 году.