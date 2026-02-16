19FortyFive связал учения США по затоплению кораблей и сдерживание России

В июне 2024 года Тихоокеанский флот США сообщил о проведении учений Valiant Shield 2024 с боевой стрельбой по списанному кораблю USS Cleveland в открытом океане. VS24 — многонациональные двухгодичные учения в Индо-Тихоокеанском регионе, направленные на развитие взаимодействия всех родов войск и союзников в многодоменной среде (море, воздух, суша, космос и киберпространство).