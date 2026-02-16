Лукашенко раскрыл, что именно предлагал США в отношении Венесуэлы

Президент Беларуси Александр Лукашенко в понедельник, 16 февраля, во время встречи с государственным секретарем Союзного государства Сергеем Глазьевым, раскрыл, что именно предлагал США в отношении Венесуэлы. Подробности приводит БелТА.
Глава государства обратил внимание, что постоянно и откровенно говорит американской стороне, где именно они были неправы. Он уточнил, что с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро США были неправы и сотворили глупость.
— Я предупреждал. По предложению американцев (не я сам — они меня попросили) я был втянут в эту проблему. И я им предложил идеальный вариант. Идеальный вариант! — заявил Александр Лукашенко.
По словам президента, США пошли своим путем. Он уточнил, что президент США Дональд Трамп хотел как-то угодить военным.
— Ну и что они сделали? Всегда надо думать: шаг сделал, а что потом? Ну что теперь? Какую можно пришить вину в наркоторговле Мадуро? В чем его можно обвинить? Ну докажите, что он возглавлял какой-то там картель, — подчеркнул глава Беларуси.
Кстати, президент Беларуси Александр Лукашенко имеет предложения для Трампа по выходу из ситуации с Венесуэлой.
Тем временем Лукашенко заявил о сроках личного участия в Совете мира.
Также глава государства сказал, к чему должны быть готовы в Беларуси: «Я не говорю, что это завтра будет».