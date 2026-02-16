Лукашенко раскрыл, что именно предлагал США в отношении Венесуэлы

— Ну и что они сделали? Всегда надо думать: шаг сделал, а что потом? Ну что теперь? Какую можно пришить вину в наркоторговле Мадуро? В чем его можно обвинить? Ну докажите, что он возглавлял какой-то там картель, — подчеркнул глава Беларуси.