Политолог: франко-германский тандем трещит по швам, но до раскола далеко

Несмотря на большой список разногласий между европейскими странами, говорить о расколе в ЕС пока рано. Об этом Новостям Mail рассказал заведующий сектором региональных проблем и конфликтов ИМЭМО РАН Павел Тимофеев.

Авторы и эксперты
Павел Тимофеев
Политолог
Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Характеризуя нынешнее состояние франко-германских отношений, эксперт констатировал: тандем переживает далеко не лучший период. По его словам, противоречия охватили широкий спектр — от геополитики до торговли.

Помимо традиционного соперничества за лидерство в Евросоюзе налицо разногласия по вопросам создания зоны свободной торговли ЕС с латиноамериканским блоком Меркосур, разное видение путей урегулирования палестинско-израильского конфликта, есть разногласия и по проектам «стратегической автономии» ЕС и «коалиции желающих» по поддержке Украины.

Павел Тимофеев
заведующий сектором региональных проблем и конфликтов ИМЭМО РАН

Аналитик пояснил, что общий настрой на долгосрочное сдерживание России и поддержку Украины сближает европейские страны. По мнению эксперта, к этому списку можно также добавить общее опасение относительно ненадежности гарантий безопасности со стороны США, как в случае с кризисом вокруг Гренландии.

Это заставляет Францию и Германию сближать свои внешнеполитические курсы. Так что в целом о расколе в ЕС я бы пока не говорил. Кроме того, Макрон в 2027 году уходит, а значит, новый президент Франции будет выстраивать новые отношения с Мерцем.

Павел Тимофеев
заведующий сектором региональных проблем и конфликтов ИМЭМО РАН

Ранее немецкое издание Berliner Zeitung сообщило, что инцидент, произошедший с Макроном на Мюнхенской конференции, демонстрирует серьезные проблемы в отношениях между Францией и ФРГ.

