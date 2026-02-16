Политолог: франко-германский тандем трещит по швам, но до раскола далеко

Характеризуя нынешнее состояние франко-германских отношений, эксперт констатировал: тандем переживает далеко не лучший период. По его словам, противоречия охватили широкий спектр — от геополитики до торговли.
Помимо традиционного соперничества за лидерство в Евросоюзе налицо разногласия по вопросам создания зоны свободной торговли ЕС с латиноамериканским блоком Меркосур, разное видение путей урегулирования палестинско-израильского конфликта, есть разногласия и по проектам «стратегической автономии» ЕС и «коалиции желающих» по поддержке Украины.
Аналитик пояснил, что общий настрой на долгосрочное сдерживание России и поддержку Украины сближает европейские страны. По мнению эксперта, к этому списку можно также добавить общее опасение относительно ненадежности гарантий безопасности со стороны США, как в случае с кризисом вокруг Гренландии.
Это заставляет Францию и Германию сближать свои внешнеполитические курсы. Так что в целом о расколе в ЕС я бы пока не говорил. Кроме того, Макрон в 2027 году уходит, а значит, новый президент Франции будет выстраивать новые отношения с Мерцем.
Ранее немецкое издание Berliner Zeitung сообщило, что инцидент, произошедший с Макроном на Мюнхенской конференции, демонстрирует серьезные проблемы в отношениях между Францией и ФРГ.