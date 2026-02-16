Ричмонд
Xinhua: премьер Такаити намерена внести поправки в конституцию Японии

Премьер-министр Японии Санаэ Такаити, чья партия недавно получила большинство в две трети голосов в нижней палате парламента, намерена ускорить пересмотр конституции и в кратчайшие сроки провести референдум по этому вопросу.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

В последние годы правые партии в Японии настаивают на пересмотре пацифистских принципов послевоенной конституции и стремятся устранить юридические ограничения на военную экспансию. Такие шаги представляют значительный риск для самой Японии и региональной стабильности, пишет китайское агентство «Синьхуа» (Xinhua).

Во время предвыборной кампании Такаити выступала за то, чтобы прямо прописать в конституции существование Сил самообороны (SDF).

Японская партия инноваций (JIP) поддержала этот призыв, а ее лидер Хирофуми Ёсимура на прошлой неделе заявил, что правовой статус SDF должен быть четко определен в конституции. До сих пор в Японии действует так называемая мирная конституция, а статья 9 предусматривает, что Япония не будет поддерживать сухопутные, морские или военно-воздушные силы или другой военный потенциал.

Как предупреждает «Синьхуа», для изменения конституции в Японии остаются значительные препятствия: любая поправка требует большинства в две трети голосов в обеих палатах парламента, а затем одобрения большинством на национальном референдуме.

Хотя Либерально-демократическая партия Японии (ЛДП), чьим членом является Такаити, преодолела порог в две трети мест в нижней палате, правящая коалиция не имеет большинства в верхней палате и ей не хватает необходимого количества голосов для внесения поправок в конституцию.

К тому же, если предложенные поправки будут отклонены избирателями, это нанесет серьезный удар как по самой Такаити, так и по ЛДП и затруднит повторное рассмотрение этого вопроса в будущем.

Общественное мнение по этому вопросу остается разделенным, отмечает «Синьхуа».

Тем не менее эксперты обращают внимание на то, что в последнее время, чтобы снизить порог для пересмотра конституции, японские правые неустанно говорят о внешних угрозах для Японии. А Такаити с момента вступления в должность в октябре прошлого года уже успела увеличить расходы на оборону, внести изменения в документы по безопасности и ослабить ограничения на экспорт оружия.

Японская Федерация ассоциаций юристов прямо заявила, что проводимая нынешними властями политика явно отклоняется от основополагающих принципов, закрепленных в статье 9, и значительно увеличивает риск втягивания Японии в войну.

