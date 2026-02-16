Ричмонд
Лукашенко: заседание Высшего госсовета Союзного государства состоится 26 февраля

Лукашенко обнародовал дату проведения заседания Высшего госсовета Союзного государства.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с государственным секретарем Союзного государства Сергеем Глазьевым в понедельник, 16 февраля, сказал, что заседание Высшего государственного совета Беларуси и России состоится 26 февраля. Подробности приводит БелТА.

Глава государства отметил, что дата проведения Высшего госсовета Союзного государства известна — 26 февраля. Он пояснил, что это было сделано по согласованию с президентом России Владимиром Путиным:

— В последний раз мы обсуждали этот вопрос, это был основной вопрос телефонного нашего разговора. Хотя тут конспирология большая после этого разговора.

Александр Лукашенко заметил, что данный вопрос как раз совпал с Советом мира, который президент США Дональд Трамп будет проводить в Вашингтоне, и его приглашением туда (подробнее мы писали здесь).

— Поэтому все наши переговоры, разговоры с президентом Путиным затмил этот вопрос, — подчеркнул президент Беларуси.

Ранее Александр Лукашенко заявил о сроках личного участия в Совете мира.

Тем временем Лукашенко высказался о «конспирологии», на которую начали реагировать в России.

Кроме того, глава государства сказал, к чему должны быть готовы в Беларуси: «Я не говорю, что это завтра будет».

