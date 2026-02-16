Лукашенко защитил Трампа и его тактику «нажать, потом отступить»

Президент Беларуси Александр Лукашенко 16 февраля на встрече с государственным секретарем Союзного государства Сергеем Глазьевым защитил президента США Дональда Трампа и его тактику «нажать, потом отступить». Об этом сообщает БелТА.
Глава государства заметил, что не нужно париться по поводу политики Трампа:
— Он же сразу сказал: мир через силу. А тактика так: нажать, потом отступить. Это его тактика. Сильная страна, мощная, лидер в мире.
По словам Александра Лукашенко, у Трампа именно такая тактика и на него не нужно «накатывать, наваливаться и прочее». Глава Беларуси уточнил, что не защищает президента США, но у него действительно подобная тактика.
Президент уточнил, что белорусская сторона прекрасно это чувствует по переговорам с США. Он заметил, что Беларуси удается в указанных переговорах решать свои проблемы.
— Но ни в коем случае мы не решаем эти проблемы за счет братской и родной нам России, — уточнил Лукашенко.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о сроках личного участия в Совете мира.
Тем временем Лукашенко сказал, что заседание Высшего госсовета Союзного государства состоится 26 февраля.
Вместе с тем президент высказался о «конспирологии», на которую начали реагировать в России.