Лукашенко назвал ООН никчемной организацией

Лукашенко назвал ООН никчемной организацией, которая ничего не решает.

Источник: © РИА Новости

МИНСК, 16 фев — РИА Новости. Организация Объединенных Наций (ООН) является никчемной организацией, которая ничего не решает и не решит, но альтернативы ей пока нет, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

«Моя позиция такова, что Организация Объединенных Наций — это никчемная организация, никаких вопросов не решает и не решит. Ну, другой нет», — приводит слова Лукашенко агентство Белта.

На встрече в Минске с государственным секретарем Союзного государства Сергеем Глазьевым белорусский лидер прокомментировал мнение о том, что инициированный президентом США Дональдом Трампом «Совета мира» якобы стремится заменить ООН.

«Откровенно говорю: если бы нашлась такая организация, которая может заменить Организацию Объединенных Наций, я бы перекрестился, обрадовался», — сказал Лукашенко.

Он указал, что в деятельности ООН достаточно пустых, никому не нужных мероприятий, а действительно важные вопросы остаются неразрешенными. «Хоть один конфликт предотвратила ООН? Ни одного», — констатировал белорусский лидер.

«Но мы реалисты. Другой организации сегодня нет, где бы собирались все представители мировых государств, всего мира. Ее нет», — подчеркнул Лукашенко.

