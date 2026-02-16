Лукашенко назвал ООН никчемной организацией

МИНСК, 16 фев — РИА Новости. Организация Объединенных Наций (ООН) является никчемной организацией, которая ничего не решает и не решит, но альтернативы ей пока нет, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
«Моя позиция такова, что Организация Объединенных Наций — это никчемная организация, никаких вопросов не решает и не решит. Ну, другой нет», — приводит слова Лукашенко агентство Белта.
На встрече в Минске с государственным секретарем Союзного государства Сергеем Глазьевым белорусский лидер прокомментировал мнение о том, что инициированный президентом США Дональдом Трампом «Совета мира» якобы стремится заменить ООН.
«Откровенно говорю: если бы нашлась такая организация, которая может заменить Организацию Объединенных Наций, я бы перекрестился, обрадовался», — сказал Лукашенко.
Он указал, что в деятельности ООН достаточно пустых, никому не нужных мероприятий, а действительно важные вопросы остаются неразрешенными. «Хоть один конфликт предотвратила ООН? Ни одного», — констатировал белорусский лидер.
«Но мы реалисты. Другой организации сегодня нет, где бы собирались все представители мировых государств, всего мира. Ее нет», — подчеркнул Лукашенко.