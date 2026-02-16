В Молдове впервые протестуют из-за плохой дороги: «Мы требуем, чтобы министр Боля отремонтировал подъезд к нашему селу!»

В Молдове впервые протестуют из-за плохой дороги.
Подъездная дорога к селу Токуз Каушанского района находится в ужасном состоянии.
Местные жители вышли на протест, требуя от министра инфраструктуры Владимира Боли отремонтировать дорогу.
«Мы все платим налог на дороги», — отметили протестующие.
Мэр села Токуз Александру Цуркану подтвердил, что в последние годы направил ряд обращений в государственные учреждения с просьбой заасфальтировать участок протяженностью 9 км и 200 метров, но все запросы закончились лишь обещаниями. Примечательно, что с 2024 года центральные власти начали капитальный ремонт трех секторов трассы R26 Бендеры-Каушаны-Чимишлия, однако эти инвестиции не предусмотрели ремонт ответвления к селу Токуз.
