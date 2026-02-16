Ричмонд
В Молдове впервые протестуют из-за плохой дороги: «Мы требуем, чтобы министр Боля отремонтировал подъезд к нашему селу!»

Подъездная дорога к селу Токуз Каушанского района находится в ужасном состоянии [видео]

Источник: Комсомольская правда

В Молдове впервые протестуют из-за плохой дороги.

Подъездная дорога к селу Токуз Каушанского района находится в ужасном состоянии.

Местные жители вышли на протест, требуя от министра инфраструктуры Владимира Боли отремонтировать дорогу.

«Мы все платим налог на дороги», — отметили протестующие.

Мэр села Токуз Александру Цуркану подтвердил, что в последние годы направил ряд обращений в государственные учреждения с просьбой заасфальтировать участок протяженностью 9 км и 200 метров, но все запросы закончились лишь обещаниями. Примечательно, что с 2024 года центральные власти начали капитальный ремонт трех секторов трассы R26 Бендеры-Каушаны-Чимишлия, однако эти инвестиции не предусмотрели ремонт ответвления к селу Токуз.

Читайте также:

Анна Михалаке, односельчанка Санду, которую осудили за то, что она назвала деда президентки Молдовы доносчиком и стукачом: «Я не буду извиняться и сама подаю в суд на главу государства».

В посте на Facebook Михалаке поставила под сомнение обязанность приносить извинения и потребовала, в свою очередь, моральной и материальной компенсации от Майи Санду (далее…).

Фуртунэ о похождениях Санду в Мюнхене: «Когда нет позвоночника — остается бегать за американцами и радоваться хоть каким-то аплодисментам».

Политик выступила с жёсткой критикой поведения европейских чиновников и Майи Санду на Мюнхенской конференции по безопасности (далее…).

Мнение о выступлении Санду в Мюнхене: цена для Молдовы может оказаться выше, чем для тех, кому она подыгрывает.

Страна уже несколько лет последовательно обрубает связи в рамках СНГ, выходит из соглашений, обещая взамен двусторонние договорённости и новые рынки, на деле — старые рынки теряются, новые не успевают появиться (далее…).

