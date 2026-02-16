Ричмонд
+4°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Не лизать кого-то там, не подначиваться под кого-то, а занимать свою позицию, суверенную позицию». Лукашенко высказался про участие Беларуси в Совете мира

Лукашенко заявил о позиции Беларуси в Совете мира: «Не лизать кого-то там».

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время встречи с государственным секретарем Союзного государства Сергеем Глазьевым в понедельник, 16 февраля, заявил о позиции Беларуси в Совете мира. Подробности приводит БелТА.

Глава государства обратил внимание, что Беларусь намерена серьезнейшим образом работать в Совете мира.

— Не лизать кого-то там, не подначиваться под кого-то, а занимать свою позицию, суверенную позицию, — заявил Александр Лукашенко.

По словам президента, белорусская сторона не собирается отходить от ранее принятого решения, которое связано с участием в Совете мира. Он уточнил, что, будучи союзницей России, Беларусь готова вместе сотрудничать по данной тематике.

— Естественно, эта позиция — и России, и Беларуси — будет единой. Мы выработаем эту позицию, потому что у нас одинаковые точки зрения, — уточнил глава Беларуси.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о сроках личного участия в Совете мира.

Тем временем Лукашенко сообщил, что заседание Высшего госсовета Союзного государства состоится 26 февраля.

Кроме того, высказался о «конспирологии», на которую начали реагировать в России.

Узнать больше по теме
Совет мира Дональда Трампа: что известно о новой организации и кого в нее уже пригласили
Президент США Дональд Трамп выступил с очередной необычной идеей — создать своеобразную альтернативу ООН. Так называемый Совет мира должен начать с урегулирования вопроса в секторе Газа, и в случае успеха его полномочия могут расшириться. В материале — главное об этой новой структуре и список уже приглашенных стран.
Читать дальше