«Не лизать кого-то там, не подначиваться под кого-то, а занимать свою позицию, суверенную позицию». Лукашенко высказался про участие Беларуси в Совете мира

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время встречи с государственным секретарем Союзного государства Сергеем Глазьевым в понедельник, 16 февраля, заявил о позиции Беларуси в Совете мира. Подробности приводит БелТА.
Глава государства обратил внимание, что Беларусь намерена серьезнейшим образом работать в Совете мира.
— Не лизать кого-то там, не подначиваться под кого-то, а занимать свою позицию, суверенную позицию, — заявил Александр Лукашенко.
По словам президента, белорусская сторона не собирается отходить от ранее принятого решения, которое связано с участием в Совете мира. Он уточнил, что, будучи союзницей России, Беларусь готова вместе сотрудничать по данной тематике.
— Естественно, эта позиция — и России, и Беларуси — будет единой. Мы выработаем эту позицию, потому что у нас одинаковые точки зрения, — уточнил глава Беларуси.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о сроках личного участия в Совете мира.
Тем временем Лукашенко сообщил, что заседание Высшего госсовета Союзного государства состоится 26 февраля.
Кроме того, высказался о «конспирологии», на которую начали реагировать в России.