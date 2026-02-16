Ричмонд
Путин принял приглашение Токаева приехать в Казахстан в мае

Казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев пригласил российского лидера Владимира Путина приехать в Казахстан с визитом, Путин принял приглашение. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Источник: РИА "Новости"

Токаев озвучил приглашение во время телефонного звонка двух лидеров. В конце мая в Астане пройдет заседание Высшего Евразийского экономического совета, российский президент подтвердил свое участие в нем в ходе разговора.

«Касым-Жомарт Токаев пригласил Президента России осуществить в привязке к этому мероприятию государственный визит в Казахстан. Приглашение было с благодарностью принято», — говорится в сообщении.

В ходе разговора Путин и Токаев также обсудили реализацию договоренностей по развитию всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничествам двух стран. Особое внимание также уделили совместные проекты в торгово-экономической сфере.

Лидеры обсудили актуальные проблемы международной повести и договорились поддерживать тесный контакт.