Минск и Москва смогут построить неделимый союз, считает Лукашенко

МИНСК, 16 фев — РИА Новости. Белоруссия и Россия смогут построить настоящий неделимый союз двух суверенных государств, заявил белорусский президент Александр Лукашенко.
«Мы, как и любое государство, должны защищать свое. И мы в этом направлении будем двигаться. Никого там не наклоняя, не включая Россию внутрь Беларуси, а Беларусь в Россию. У нас ума хватит, чтобы в этой ситуации смонтировать настоящий союз, который будет неразделим, и никому не будет позволено оторвать кого-то куда-то. Тем более Беларусь от России», — заявил он на встрече с государственным секретарем Союзного государства Сергеем Глазьевым.
Слова главы белорусского государства приводит агентство Белта.
«Так случилось: мы начали строить свое государство, Россия строит свое. Мы в общем доме. У России большая квартира, у нас — поменьше. Но у каждого своя. И мы как добрые соседи хорошо живем», — продолжил президент Белоруссии.
По его словам, Белоруссия и РФ нормально живут, понимают друг друга. «И если будет больше определенности со стороны российского правительства, мы и наше пространство экономическое защитим. Из огня в полымя вскочить не должны. И не вскочим. Знаете, о чем идет речь. Не выстраивая политику против кого-то», — добавил Лукашенко.
Он подчеркнул, что сейчас такое время, когда надо быть вместе, видеть свои интересы, отстаивать их. «У нас есть все для того, чтобы эти интересы защитить и отстоять. Ну, дури тоже хватает. Но мы видим эту дурь, она нам не нужна, мы от этого способны уйти», — констатировал Лукашенко. «Мы давно определились в формуле: у нас единое Отечество от Бреста до Владивостока. Ну, неплохо бы было, если бы от Лиссабона до Владивостока — хотя бы экономическое. Но не от нас это зависит. А вот от Бреста до Владивостока — это Отечество нам потерять нельзя», — заявил Лукашенко.
Он напомнил, что связи между Белоруссией и Россией выстроены предыдущими поколениями. «Мы его (единое отечество — ред.) веками, не только в последней войне, вместе защищали, отвоевывали. И оно не Путину и Лукашенко принадлежит. Мы “сопливые” еще по сравнению с тем, что веками защищали наши предки. Мы не имеем права его порвать. Но в этом Отечестве два государства. Два суверенных, зависимых друг от друга государства», — сказал Лукашенко.