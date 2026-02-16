Минск и Москва смогут построить неделимый союз, считает Лукашенко

Он подчеркнул, что сейчас такое время, когда надо быть вместе, видеть свои интересы, отстаивать их. «У нас есть все для того, чтобы эти интересы защитить и отстоять. Ну, дури тоже хватает. Но мы видим эту дурь, она нам не нужна, мы от этого способны уйти», — констатировал Лукашенко. «Мы давно определились в формуле: у нас единое Отечество от Бреста до Владивостока. Ну, неплохо бы было, если бы от Лиссабона до Владивостока — хотя бы экономическое. Но не от нас это зависит. А вот от Бреста до Владивостока — это Отечество нам потерять нельзя», — заявил Лукашенко.