Завершение украинского конфликта сделает мир лучше, заявил Рубио

«Мы продолжим делать все, что в наших силах, чтобы попытаться положить этому (конфликту на Украине — ред.) конец. И если мы добьемся успеха, я думаю, мир станет лучше. А если мы не сможем, то, к сожалению… это никому не пойдет на пользу», — сказал Рубио на совместной пресс-конференции с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в Будапеште, говоря об усилиях США по урегулированию конфликта на Украине.