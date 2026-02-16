Ричмонд
Завершение украинского конфликта сделает мир лучше, заявил Рубио

БУДАПЕШТ, 16 фев — РИА Новости. Завершение конфликта на Украине сделает мир лучше, а его продолжение не пойдет никому на пользу, заявил в понедельник госсекретарь США Марко Рубио.

Источник: Reuters

«Мы продолжим делать все, что в наших силах, чтобы попытаться положить этому (конфликту на Украине — ред.) конец. И если мы добьемся успеха, я думаю, мир станет лучше. А если мы не сможем, то, к сожалению… это никому не пойдет на пользу», — сказал Рубио на совместной пресс-конференции с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в Будапеште, говоря об усилиях США по урегулированию конфликта на Украине.

