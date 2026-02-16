Лукашенко заявил, что не решает проблемы с США за счет России

Президент Беларуси Александр Лукашенко 16 февраля на встрече с государственным секретарем Союзного государства Сергеем Глазьевым, заявил, что не решает проблемы с США за счет России. Об этом сообщает БелТА.
Александр Лукашенко отчасти защитил президента США Дональда Трампа и его тактику:
— Он же сразу сказал: мир через силу. А тактика так: нажать, потом отступить. Это его тактика. Сильная страна, мощная, лидер в мире.
По словам президента, Беларусь это прекрасно чувствует по переговорам с США. Он заметил, что белорусской стороне удается в указанных переговорах решать свои проблемы.
— Но ни в коем случае мы не решаем эти проблемы за счет братской и родной нам России, — заверил глава государства.
