Ричмонд
+4°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лукашенко заявил, что не решает проблемы с США за счет России

Лукашенко сказал, что не решает за счет России проблемы с США.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко 16 февраля на встрече с государственным секретарем Союзного государства Сергеем Глазьевым, заявил, что не решает проблемы с США за счет России. Об этом сообщает БелТА.

Александр Лукашенко отчасти защитил президента США Дональда Трампа и его тактику:

— Он же сразу сказал: мир через силу. А тактика так: нажать, потом отступить. Это его тактика. Сильная страна, мощная, лидер в мире.

По словам президента, Беларусь это прекрасно чувствует по переговорам с США. Он заметил, что белорусской стороне удается в указанных переговорах решать свои проблемы.

— Но ни в коем случае мы не решаем эти проблемы за счет братской и родной нам России, — заверил глава государства.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко высказался о «конспирологии», на которую начали реагировать в России.

Тем временем Лукашенко высказался про участие Беларуси в Совете мира: «Не лизать кого-то там, не подначиваться под кого-то, а занимать свою позицию, суверенную позицию».

Также президент заявил о сроках личного участия в Совете мира.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше