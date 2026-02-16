Рубио назвал безумием разрыв отношений США с Китаем

Рубио подчеркнул, что Вашингтон не требует от других стран изолироваться от Пекина и намерен управлять существующими разногласиями с КНР, исходя из национальных интересов. По его словам, чрезмерная зависимость от одной экономики, особенно в критически важных цепочках поставок, «не является хорошей идеей», поэтому США выступают за их диверсификацию. При этом госсекретарь отметил, что ранее стороны уже смогли достичь взаимопонимания с Пекином по ряду торговых вопросов.