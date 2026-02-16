Ричмонд
«Я вижу, Дональд отступил». Лукашенко отреагировал на вопрос Гренландии

Лукашенко: вопрос Гренландии вызвал в США отторжение, а Трамп отступил.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с государственным секретарем Союзного государства Сергеем Глазьевым во Дворце Независимости 16 февраля, сказал, что вопрос интересов Америки в Гренландии вызвал внутри самих США отторжение. Подробности приводит БелТА.

Александр Лукашенко отметил, что понимает озабоченность американской стороны по Гренландии. Он добавил, что США могли бы хорошо в нее вложиться.

— Ну вот таким образом — что это вызвало? Отторжение. Даже внутри Соединенных Штатов Америки большинство населения говорит: «Нет, мы не хотим», — заявил глава государства.

Президент, говоря про американцев, отметил, что это героические люди и всем известно, как именно формировалась данная нация. По его словам, в США приезжали не простые люди из Европы:

— Это люди, нацеленные на борьбу, и так далее. Сказали: «Нет, так не надо». С Европой столкнулись, не говоря про Данию, и так далее. Я вижу, Дональд отступил.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко раскрыл, что именно предлагал США в отношении Венесуэлы.

Тем временем глава государства назвал тему, которую обсудит с президентом США Дональдом Трампом.

Кстати, Лукашенко имеет предложения для Трампа по выходу из ситуации с Венесуэлой.

