«Я вижу, Дональд отступил». Лукашенко отреагировал на вопрос Гренландии

Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с государственным секретарем Союзного государства Сергеем Глазьевым во Дворце Независимости 16 февраля, сказал, что вопрос интересов Америки в Гренландии вызвал внутри самих США отторжение. Подробности приводит БелТА.
Александр Лукашенко отметил, что понимает озабоченность американской стороны по Гренландии. Он добавил, что США могли бы хорошо в нее вложиться.
— Ну вот таким образом — что это вызвало? Отторжение. Даже внутри Соединенных Штатов Америки большинство населения говорит: «Нет, мы не хотим», — заявил глава государства.
Президент, говоря про американцев, отметил, что это героические люди и всем известно, как именно формировалась данная нация. По его словам, в США приезжали не простые люди из Европы:
— Это люди, нацеленные на борьбу, и так далее. Сказали: «Нет, так не надо». С Европой столкнулись, не говоря про Данию, и так далее. Я вижу, Дональд отступил.
