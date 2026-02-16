Лукашенко раскрыл отношение к доктрине Монро и целях Беларуси и России

Президент Беларуси Александр Лукашенко в понедельник, 16 февраля, на встрече с государственным секретарем Союзного государства Сергеем Глазьевым, раскрыл отношение к американской доктрине Монро и целях Беларуси и России. Подробности приводит БелТА.
— Что касается Соединенных Штатов Америки. Доктрина Монро… Сергей Юрьевич, мы с вами опытные люди. Когда это было уже?! — отреагировал глава государства.
Александр Лукашенко допустил, что указанную доктрину можно каким-то образом модернизировать.
— Ну, если нам жить в 19-м или 18-м веке, то нам завтра действительно надо с Европой воевать. Но мы таких целей не ставим перед собой, — обратил внимание президент.
По его словам, то же самое и США.
Доктрина Монро — набор внешнеполитических принципов. В их основе лежит представление о Западном полушарии как о сфере исключительных интересов США. Впервые названная доктрина была сформулирована в декабре 1823 года пятым президентом США Джеймсом Монро. Ее трактовка неоднократно актуализировалась. И в последнее время администрация Дональда Трампа вновь вернула доктрину Монро в публичное пространство.
