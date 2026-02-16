Ричмонд
+4°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лукашенко раскрыл отношение к доктрине Монро и целях Беларуси и России

Лукашенко отреагировал на возможную модернизацию американской доктрины Монро.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко в понедельник, 16 февраля, на встрече с государственным секретарем Союзного государства Сергеем Глазьевым, раскрыл отношение к американской доктрине Монро и целях Беларуси и России. Подробности приводит БелТА.

— Что касается Соединенных Штатов Америки. Доктрина Монро… Сергей Юрьевич, мы с вами опытные люди. Когда это было уже?! — отреагировал глава государства.

Александр Лукашенко допустил, что указанную доктрину можно каким-то образом модернизировать.

— Ну, если нам жить в 19-м или 18-м веке, то нам завтра действительно надо с Европой воевать. Но мы таких целей не ставим перед собой, — обратил внимание президент.

По его словам, то же самое и США.

Доктрина Монро — набор внешнеполитических принципов. В их основе лежит представление о Западном полушарии как о сфере исключительных интересов США. Впервые названная доктрина была сформулирована в декабре 1823 года пятым президентом США Джеймсом Монро. Ее трактовка неоднократно актуализировалась. И в последнее время администрация Дональда Трампа вновь вернула доктрину Монро в публичное пространство.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко назвал тему, которую обсудит с президентом США Дональдом Трампом.

Тем временем Лукашенко высказался про участие Беларуси в Совете мира: «Не лизать кого-то там, не подначиваться под кого-то, а занимать свою позицию, суверенную позицию».

Кроме того, президент заявил о сроках личного участия в Совете мира.

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше