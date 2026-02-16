Экс-министру энергетики Украины Галущенко предъявили обвинения в отмывании денег

10 ноября 2025 года НАБУ и САП объявили о проведении масштабной операции под названием «Мидас» по раскрытию коррупционной схемы в компании «Энергоатом». Организатором схемы следствие назвало бывшего бизнес-партнера президента Украины Владимира Зеленского, бизнесмена Тимура Миндича. Галущенко, который в 2020—2021 годах был вице-президентом «Энергоатома», а затем возглавил украинское минэнерго, также стал фигурантом дела. В связи с этим он, ставший к тому времени министром юстиции Украины, был уволен со своего поста, в его доме прошли обыски, однако до сих пор обвинения ему не предъявляли.