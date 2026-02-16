СМИ: ЕС обсуждает ядерное сдерживание на фоне снижения доверия к США

Этот вопрос долгое время считался «политически неприкосновенным», но вновь стал серьезной темой для обсуждения среди европейских лидеров и военных чиновников, особенно в Восточной и Северной Европе, пишет европейское бюро Politico.
Вопрос о возможном совместном использовании ядерного оружия на фоне неопределенности в отношении обязательств США в сфере безопасности в Европе в последние недели также поднимали Швеция, Норвегия и Нидерланды. А высокопоставленные чиновники из двух стран Балтии заявили, что, хотя НАТО по-прежнему рассматривается как основа европейской ядерной безопасности, власти ЕС готовы рассмотреть вопрос об усилении роли Европы в ядерном сдерживании.
Заместитель министра обороны Эстонии Туули Данетон подтвердила, что Таллин присоединится к обсуждению «общеевропейской ядерной программы», если такие переговоры начнутся официально. Премьер-министр Латвии Эвика Силиня поддержала эту позицию, назвав обсуждение европейских ядерных сил потенциальным инструментом, а не немедленным изменением политики.
Европейские дипломаты отметили, что сомнения в решимости США усилились на фоне скептического отношения президента Дональда Трампа к положению НАТО о коллективной обороне.
Как пояснили изданию европейские чиновники, возобновившиеся дискуссии лучше всего понимать как попытку создать дополнительный уровень «стратегической страховки», а не как шаг к выходу из НАТО. По их словам, тревогу вызывает не немедленный уход США, а растущая непредсказуемость на самом высоком политическом уровне.
И канцлер Германии Фридрих Мерц, и президент Франции Эммануэль Макрон в своих выступлениях в Мюнхене затронули тему европейского ядерного сдерживания. Это, по мнению Politico, сигнализирует о заметном изменении политического тона.
А глава Минобороны ФРГ Борис Писториус в интервью подтвердил, что «действительно есть пути» и обе стороны думают: «Что ж, давайте посмотрим — может быть, мы все-таки присоединимся к игре». Однако он предупредил, что в этом случае «последствия будут колоссальными», сообщает немецкое издание Tagesschau.
Однако, как подчеркивает британская газета Financial Times, сейчас ни Франция, ни страны ЕС не рассматривают возможность размещения французского ядерного оружия в других европейских странах. Этот вопрос по-прежнему вызывает серьезные разногласия в ЕС, указывает Politico. Так, премьер-министр Испании Педро Санчес предупредил, что ядерное перевооружение подорвет доверие к дипломатам и может привести к эскалации напряженности.