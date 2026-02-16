СМИ: ЕС обсуждает ядерное сдерживание на фоне снижения доверия к США

Вопрос о возможном совместном использовании ядерного оружия на фоне неопределенности в отношении обязательств США в сфере безопасности в Европе в последние недели также поднимали Швеция, Норвегия и Нидерланды. А высокопоставленные чиновники из двух стран Балтии заявили, что, хотя НАТО по-прежнему рассматривается как основа европейской ядерной безопасности, власти ЕС готовы рассмотреть вопрос об усилении роли Европы в ядерном сдерживании.