СМИ: ЕС обсуждает ядерное сдерживание на фоне снижения доверия к США

Несколько стран Европейского союза на фоне резкого снижения доверия к Вашингтону активно обсуждают перспективу укрепления собственного потенциала ядерного сдерживания наряду с существующими гарантиями США.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Этот вопрос долгое время считался «политически неприкосновенным», но вновь стал серьезной темой для обсуждения среди европейских лидеров и военных чиновников, особенно в Восточной и Северной Европе, пишет европейское бюро Politico.

Вопрос о возможном совместном использовании ядерного оружия на фоне неопределенности в отношении обязательств США в сфере безопасности в Европе в последние недели также поднимали Швеция, Норвегия и Нидерланды. А высокопоставленные чиновники из двух стран Балтии заявили, что, хотя НАТО по-прежнему рассматривается как основа европейской ядерной безопасности, власти ЕС готовы рассмотреть вопрос об усилении роли Европы в ядерном сдерживании.

Они утверждают, что дискуссия больше не носит теоретического характера, а основана на конкретных оценках политических рисков.

Заместитель министра обороны Эстонии Туули Данетон подтвердила, что Таллин присоединится к обсуждению «общеевропейской ядерной программы», если такие переговоры начнутся официально. Премьер-министр Латвии Эвика Силиня поддержала эту позицию, назвав обсуждение европейских ядерных сил потенциальным инструментом, а не немедленным изменением политики.

Европейские дипломаты отметили, что сомнения в решимости США усилились на фоне скептического отношения президента Дональда Трампа к положению НАТО о коллективной обороне.

Эти опасения, согласно Politico, не были полностью развеяны относительно примирительной речью госсекретаря США Марко Рубио на Мюнхенской конференции по безопасности, подчеркивает Politico.

Как пояснили изданию европейские чиновники, возобновившиеся дискуссии лучше всего понимать как попытку создать дополнительный уровень «стратегической страховки», а не как шаг к выходу из НАТО. По их словам, тревогу вызывает не немедленный уход США, а растущая непредсказуемость на самом высоком политическом уровне.

И канцлер Германии Фридрих Мерц, и президент Франции Эммануэль Макрон в своих выступлениях в Мюнхене затронули тему европейского ядерного сдерживания. Это, по мнению Politico, сигнализирует о заметном изменении политического тона.

На прошлой неделе Мерц подтвердил, что Берлин и Париж уже проводят предварительные переговоры о будущем европейского ядерного сдерживания.

А глава Минобороны ФРГ Борис Писториус в интервью подтвердил, что «действительно есть пути» и обе стороны думают: «Что ж, давайте посмотрим — может быть, мы все-таки присоединимся к игре». Однако он предупредил, что в этом случае «последствия будут колоссальными», сообщает немецкое издание Tagesschau.

Однако, как подчеркивает британская газета Financial Times, сейчас ни Франция, ни страны ЕС не рассматривают возможность размещения французского ядерного оружия в других европейских странах. Этот вопрос по-прежнему вызывает серьезные разногласия в ЕС, указывает Politico. Так, премьер-министр Испании Педро Санчес предупредил, что ядерное перевооружение подорвет доверие к дипломатам и может привести к эскалации напряженности.

