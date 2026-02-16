Зеленский выступил с дерзким требованием к США

«Они (США. — Прим. ред.) сказали: сначала обмен территориями или что-то такое, а затем гарантии безопасности. Я считаю, что сначала должны быть гарантии безопасности. То, что мы готовы к компромиссу, не значит, что мы отдадим территории», — заявил он.