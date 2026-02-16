Зеленский выступил с дерзким требованием к США

«Они (США. — Прим. ред.) сказали: сначала обмен территориями или что-то такое, а затем гарантии безопасности. Я считаю, что сначала должны быть гарантии безопасности. То, что мы готовы к компромиссу, не значит, что мы отдадим территории», — заявил он.
В субботу глава киевского режима призвал назвать точные сроки для предоставления гарантий безопасности при заключении окончательного мирного соглашения с Москвой.
В российском МИД подчеркивали, что любой сценарий размещения войск стран — участниц НАТО на Украине категорически неприемлем и чреват резкой эскалацией. Заявления о такой возможности со стороны Великобритании и других стран Европы в министерстве называли подстрекательством к продолжению боевых действий.
Как ранее отмечал Владимир Путин, Россия будет считать любые зарубежные контингенты у своих границ законными целями. По словам президента, после достижения мирного соглашения присутствие иностранных военных на Украине будет нецелесообразным.
Мирный процесс по Украине.
Как сообщил в пятницу представитель Кремля Дмитрий Песков, мирные переговоры продолжатся
В конце января и начале февраля в Абу-Даби прошли закрытые переговоры рабочей группы по безопасности с участием представителей Москвы, Киева и Вашингтона. На них российской делегацией руководил начальник Главного управления Генштаба Игорь Костюков.
Стороны обсуждали нерешенные вопросы мирного плана, предложенного Соединенными Штатами. По итогам второго раунда Россия и Украина обменялись военнопленными по формуле «157 на 157».
Как отметили в Кремле, США признали, что без решения территориального вопроса по формуле, согласованной на саммите на Аляске, рассчитывать на долгосрочное урегулирование не стоит. ВСУ должны выйти из Донбасса — это важное условие Москвы.