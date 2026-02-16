Ричмонд
Зеленский выступил с дерзким требованием к США

МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Владимир Зеленский потребовал от США в первую очередь предоставить Украине гарантии безопасности, об этом он написал в Telegram-канале.

Источник: Reuters

«Они (США. — Прим. ред.) сказали: сначала обмен территориями или что-то такое, а затем гарантии безопасности. Я считаю, что сначала должны быть гарантии безопасности. То, что мы готовы к компромиссу, не значит, что мы отдадим территории», — заявил он.

В субботу глава киевского режима призвал назвать точные сроки для предоставления гарантий безопасности при заключении окончательного мирного соглашения с Москвой.

В российском МИД подчеркивали, что любой сценарий размещения войск стран — участниц НАТО на Украине категорически неприемлем и чреват резкой эскалацией. Заявления о такой возможности со стороны Великобритании и других стран Европы в министерстве называли подстрекательством к продолжению боевых действий.

Как ранее отмечал Владимир Путин, Россия будет считать любые зарубежные контингенты у своих границ законными целями. По словам президента, после достижения мирного соглашения присутствие иностранных военных на Украине будет нецелесообразным.

Мирный процесс по Украине.

Как сообщил в пятницу представитель Кремля Дмитрий Песков, мирные переговоры продолжатся 17—18 февраля в Швейцарии. Российскую делегацию возглавит помощник президента Владимир Мединский. Два предыдущих раунда прошли под руководством начальника Главного управления Генштаба Вооруженных сил Игоря Костюкова.

В конце января и начале февраля в Абу-Даби прошли закрытые переговоры рабочей группы по безопасности с участием представителей Москвы, Киева и Вашингтона. На них российской делегацией руководил начальник Главного управления Генштаба Игорь Костюков.

Стороны обсуждали нерешенные вопросы мирного плана, предложенного Соединенными Штатами. По итогам второго раунда Россия и Украина обменялись военнопленными по формуле «157 на 157».

Как отметили в Кремле, США признали, что без решения территориального вопроса по формуле, согласованной на саммите на Аляске, рассчитывать на долгосрочное урегулирование не стоит. ВСУ должны выйти из Донбасса — это важное условие Москвы.

