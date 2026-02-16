«Отдельным вопросом является привлечение военнослужащих по призыву для комплектования реагирующих подразделений Федеральной противопожарной службы. С Минобороны России эта инициатива уже согласована», — сказал Куренков на заседании комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции.
Минобороны разрешило отправлять срочников на службу пожарными
