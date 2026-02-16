Ричмонд
+4°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минобороны разрешило отправлять срочников на службу пожарными

Военнослужащих-срочников могут направить на службу пожарными в МЧС, сообщил глава министерства Александр Куренков. По его словам, этот вопрос уже согласован с Минобороны России.

Источник: РИА "Новости"

«Отдельным вопросом является привлечение военнослужащих по призыву для комплектования реагирующих подразделений Федеральной противопожарной службы. С Минобороны России эта инициатива уже согласована», — сказал Куренков на заседании комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции.