Минобороны разрешило отправлять срочников на службу пожарными

«Отдельным вопросом является привлечение военнослужащих по призыву для комплектования реагирующих подразделений Федеральной противопожарной службы. С Минобороны России эта инициатива уже согласована», — сказал Куренков на заседании комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции.