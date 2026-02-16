Казахстан и Россия укрепляют стратегические связи

Состоялся телефонный разговор Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Стороны обсудили текущее состояние и перспективы развития двусторонних отношений, а также вопросы международной повестки, передает DKNews.kz.