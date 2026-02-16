Казахстан и Россия укрепляют стратегические связи

Обсуждение двустороннего сотрудничества.
Разговор прошёл в традиционно дружественной и доверительной атмосфере. Главы государств рассмотрели ключевые направления казахстанско-российского взаимодействия и отметили последовательное выполнение ранее достигнутых договорённостей.
Отдельное внимание было уделено укреплению культурно-гуманитарных связей и развитию совместных научно-образовательных проектов.
Приглашение с государственным визитом.
Касым-Жомарт Токаев подтвердил своё приглашение Президенту России посетить Казахстан с государственным визитом.
Обмен мнениями по международной повестке.
В ходе беседы лидеры также обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и международной политики.