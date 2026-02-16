Ричмонд
Казахстан и Россия укрепляют стратегические связи

Состоялся телефонный разговор Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Стороны обсудили текущее состояние и перспективы развития двусторонних отношений, а также вопросы международной повестки, передает DKNews.kz.

Обсуждение двустороннего сотрудничества.

Разговор прошёл в традиционно дружественной и доверительной атмосфере. Главы государств рассмотрели ключевые направления казахстанско-российского взаимодействия и отметили последовательное выполнение ранее достигнутых договорённостей.

Отдельное внимание было уделено укреплению культурно-гуманитарных связей и развитию совместных научно-образовательных проектов.

Приглашение с государственным визитом.

Касым-Жомарт Токаев подтвердил своё приглашение Президенту России посетить Казахстан с государственным визитом.

Обмен мнениями по международной повестке.

В ходе беседы лидеры также обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и международной политики.