Лукашенко заявил, что передал Франции месседж от Путина

«Так от этого никто не отказывался. Я был в эпицентре этого. Некоторые вопросы прямо через меня решались. Французы сюда приезжали. Я передавал им месседж не только от себя, но и от Путина, что ну, давайте. Не надо», — цитирует Лукашенко БЕЛТА.