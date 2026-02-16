Лукашенко заявил, что передал Франции месседж от Путина

Он напомнил, что в Париже одумались и решили устанавливать контакты с Россией.
«Так от этого никто не отказывался. Я был в эпицентре этого. Некоторые вопросы прямо через меня решались. Французы сюда приезжали. Я передавал им месседж не только от себя, но и от Путина, что ну, давайте. Не надо», — цитирует Лукашенко БЕЛТА.
Также он назвал Россию жизненно необходимой для существования Белоруссии.
Ранее генсек НАТО Марк Рютте заявил о поддержке идеи Макрона о возобновлении контактов с Россией при условии открытости между союзниками.
В Кремле вместе с этим заявили, что президент Франции и канцлер ФРГ Фридрих Мерц не пытались напрямую связаться с российским лидером Владимиром Путиным.