Ричмонд
+4°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лукашенко заявил, что передал Франции месседж от Путина

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что передал Франции месседж от российского коллеги Владимира Путина.

Источник: Пресс-служба Президента Республики Беларусь

Он напомнил, что в Париже одумались и решили устанавливать контакты с Россией.

«Так от этого никто не отказывался. Я был в эпицентре этого. Некоторые вопросы прямо через меня решались. Французы сюда приезжали. Я передавал им месседж не только от себя, но и от Путина, что ну, давайте. Не надо», — цитирует Лукашенко БЕЛТА.

Также он назвал Россию жизненно необходимой для существования Белоруссии.

Ранее генсек НАТО Марк Рютте заявил о поддержке идеи Макрона о возобновлении контактов с Россией при условии открытости между союзниками.

В Кремле вместе с этим заявили, что президент Франции и канцлер ФРГ Фридрих Мерц не пытались напрямую связаться с российским лидером Владимиром Путиным.

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше