Источник: переговоры в Женеве пройдут в закрытом трехстороннем формате

МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Переговоры в Женеве по Украине пройдут в закрытом трехстороннем формате, сообщил РИА Новости источник.

Источник: © РИА Новости

«Переговоры в закрытом трехстороннем формате», — сказал он.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что переговоры по Украине пройдут 17—18 февраля в Женеве.

