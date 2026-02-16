Источник: переговоры в Женеве пройдут в закрытом трехстороннем формате

«Переговоры в закрытом трехстороннем формате», — сказал он.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что переговоры по Украине пройдут
