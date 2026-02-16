Лукашенко раскрыл, о чем говорил в последнем телефонном разговоре с Путиным

Президент Беларуси Александр Лукашенко в понедельник, 16 февраля, на встрече с государственным секретарем Союзного государства Сергеем Глазьевым, раскрыл, о чем говорил в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным, который состоялся 8 февраля. Видеофрагмент опубликован в телеграм-канале «Пул Первого».
Глава государства заметил, что уже известна дата проведения заседание Высшего государственного совета Беларуси и России. Оно состоится 26 февраля. Он уточнил, что это было сделано по согласованию с Путиным.
— В последний раз мы обсуждали этот вопрос, это был основной вопрос телефонного нашего разговора. Хотя тут конспирология большая после этого разговора. Тем более что этот вопрос совпал как раз с Советом мира, который Дональд Трамп будет проводить в Вашингтоне, и моим приглашением на этот совет, — привел подробности Александр Лукашенко.
Президент обратил внимание, что указанный вопрос затмил все переговоры и разговоры с президентом России. Он уточнил, что главный и основной вопрос, который обсуждался — заседание высшего органа Союзного государства, дальнейшие контакты с Владимиром Путиным, а также переговоры по вопросам, касающимся Беларуси и России.
Лукашенко, обращаясь к Сергею Глазьеву, уточнил, что использует встречу, чтобы ответить на «конспирологию»:
— Тем более что я выписал основные вопросы, которые до сих пор висят, как это журналисты говорят, на страницах основных информационных ресурсов.
Александр Лукашенко предположил, что, возможно, и не обращал бы на указанное внимание, однако некоторые, и даже россияне, начали на это реагировать:
— Я заметил, что даже Мария Захарова (официальный представитель Министерства иностранных дел России. — Ред.), которую я постоянно слышу, слушаю, прислушиваюсь к ее заявлениям, поскольку это, скорее всего, заявления моего давнего друга министра иностранных дел Российской Федерации (Сергея Лаврова. — Ред.), ну и многих других. Прислушиваюсь, думаю, что абсолютно не в тему, абсолютно не место для обсуждения, а тем более связывать этот вопрос с заседанием Высшего государственного совета.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что не решает проблемы с США за счет России.
Тем временем Лукашенко высказался про участие Беларуси в Совете мира: «Не лизать кого-то там, не подначиваться под кого-то, а занимать свою позицию, суверенную позицию».
Кроме того, Лукашенко назвал тему, которую обсудит с Дональдом Трампом.