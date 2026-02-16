Ричмонд
+4°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Рустам Минниханов назвал дату празднования 400-летия Челнов

Празднование юбилея Набережных Челнов состоится 22 августа, сказал Раис РТ Рустам Минниханов на итоговой сессии горсовета. Городу автомобилестроителей исполнится 400 лет.

Дата праздника предложена мэром города Наилем Магдеевым. Рустам Минниханов отметил, что это станет данью уважения первостроителям, приехавшим со всей страны на Каму и построившии завод и город.

Именно они заложили фундамент развития города, все сделанное — труд наших предшественников, подчеркнул Минниханов.

Узнать больше по теме
Рустам Минниханов: биография политика, государственного деятеля и спортсмена
Среди видных политиков в РФ можно выделить главу Татарстана, который был руководителем района, премьер-министром и автогонщиком. В статье подробно расскажем, какой путь проделал Рустам Минниханов и как складывалась его карьера перед тем, как он стал руководителем республики.
Читать дальше