Рустам Минниханов назвал дату празднования 400-летия Челнов

Дата праздника предложена мэром города Наилем Магдеевым. Рустам Минниханов отметил, что это станет данью уважения первостроителям, приехавшим со всей страны на Каму и построившии завод и город.
Именно они заложили фундамент развития города, все сделанное — труд наших предшественников, подчеркнул Минниханов.
