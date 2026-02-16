Стармер выступил за ускоренное увеличение расходов на оборону

По данным Би-би-си, траты на оборону до 3% ВВП власти Великобритании планировали повысить после 2029 года, а теперь хотят ускорить процесс и достичь этого показателя в парламенте текущего созыва, то есть до 2029 года включительно. По подсчетам управления по бюджетной ответственности страны, достижение такого показателя к 2029−2030 годам обойдется бюджету в ?17,3 млрд в год (около $23,6 млрд).