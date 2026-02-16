«Это означает, что в вопросах расходов на оборону мы должны двигаться быстрее», — сказал глава правительства. Его ответы на вопросы журналистов транслировал телеканал Sky News.
Стармер объяснил необходимость выделения более значительных средств на оборону угрозой, которую Россия якобы будет представлять для Соединенного Королевства даже в случае заключения мира на Украине. «Это коснется каждого человека в этой комнате, каждого человека в этой стране, так что нам нужно наращивать [расходы]», — сказал Стармер.
По данным Би-би-си, траты на оборону до 3% ВВП власти Великобритании планировали повысить после 2029 года, а теперь хотят ускорить процесс и достичь этого показателя в парламенте текущего созыва, то есть до 2029 года включительно. По подсчетам управления по бюджетной ответственности страны, достижение такого показателя к 2029−2030 годам обойдется бюджету в ?17,3 млрд в год (около $23,6 млрд).
15 февраля начальник штаба обороны ВС Великобритании главный маршал авиации Ричард Найтон и генеральный инспектор Бундесвера (ВС ФРГ) Карстен Бройер в совместной статье в газете The Guardian высказались за более активное перевооружение Европы перед лицом якобы российской угрозы. «Перевооружение это не разжигание войны, это ответственное действие государств, решительно настроенных защищать свой народ и сохранять мир. Сила сдерживает агрессию. Слабость ее провоцирует», — написали военачальники двух стран.
Еще в 2025 году пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя идущие из ЕС заявления о военных планах стран сообщества, заявил, что страны Европы не смогут выиграть у России гонку вооружений, потому что Москва не намерена в нее втягиваться, предпочитая заниматься обеспечением своих интересов. В Москве также решительно отвергали, что Россия представляет угрозу для стран Запада.