«Цель — передать потомкам сильное государство»: Токаев высказался о предстоящем референдуме

«Это будет важнейшее решение, напрямую влияющее на судьбу страны. В проекте основного закона закреплены незыблемые духовные и правовые ценности, укрепляющие наш суверенитет и государственность. Территориальная целостность Республики Казахстан, суверенитет, независимость, а также человек, его жизнь, права и свободы провозглашены высшими ценностями. Утверждено понятие ответственного и созидательного патриотизма. Идея справедливого Казахстана, принцип “Закон и порядок” нашли свое достойное место в новом проекте Конституции. Реализация всего этого на практике — наш общий гражданский долг», — сказал Токаев.