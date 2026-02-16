«Цель — передать потомкам сильное государство»: Токаев высказался о предстоящем референдуме

Сегодня президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретился с победителями международного турнира UAE SWAT Challenge-2026. Глава государства акцентировал внимание на том, что наша страна находится на пороге исторических перемен и напомнил, что 15 марта на всенародном референдуме граждане сделают выбор по новой Конституции.
«Это будет важнейшее решение, напрямую влияющее на судьбу страны. В проекте основного закона закреплены незыблемые духовные и правовые ценности, укрепляющие наш суверенитет и государственность. Территориальная целостность Республики Казахстан, суверенитет, независимость, а также человек, его жизнь, права и свободы провозглашены высшими ценностями. Утверждено понятие ответственного и созидательного патриотизма. Идея справедливого Казахстана, принцип “Закон и порядок” нашли свое достойное место в новом проекте Конституции. Реализация всего этого на практике — наш общий гражданский долг», — сказал Токаев.
Президент страны отметил, что новый основной закон должен открыть путь «к долгосрочному процветанию страны». По его словам, силовые структуры и спецподразделения должны быть опорой независимости и единства народа.
«У нас общая цель — передать потомкам сильное и передовое государство. Объединив усилия, мы обязательно выполним эту историческую миссию. Служение Родине — высшая честь. Этот путь выбирают только истинные патриоты и ответственные граждане. Уверен, вы и впредь будете безупречно стоять на страже национальных интересов», — подытожил Токаев.