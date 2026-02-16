Bloomberg: президент Навроцкий поддерживает присоединение Польши к «ядерному проекту» ЕС

«Я большой сторонник того, чтобы Польша присоединилась к ядерному проекту», — сказал Навроцкий в интервью польскому каналу Polsat News. При этом он отказался сообщить, начнет ли Польша работу, направленную на создание собственного ядерного оружия, и если да, то когда, передает Bloomberg.
«Мы являемся страной, находящейся прямо на границе вооруженного конфликта, и мы знаем, каково отношение агрессивной, имперской России к Польше», — объяснил свою позицию Навроцкий.
На вопрос о том, позволят ли США Польше действовать в этом направлении, поскольку Варшава подписала Договор о нераспространении ядерного оружия, Навроцкий ответил: «Я этого не знаю, но нам нужно действовать в таком направлении, чтобы мы могли начать работу».
Bloomberg напоминает, что в прошлом году Варшава заключила договор с Францией, который, по словам премьер-министра Дональда Туска, откроет путь к потенциальной совместной защите Польши под французским ядерным зонтиком.
Комментарии Навроцкого, согласно Bloomberg, прозвучали после того, как канцлер Германии Фридрих Мерц подтвердил на Мюнхенской конференции по безопасности, что Берлин ведет переговоры с Парижем о потенциальной европейской ядерной обороне вследствие потрясений, связанных со вторым президентским сроком Дональда Трампа.