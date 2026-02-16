Ричмонд
+4°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Bloomberg: президент Навроцкий поддерживает присоединение Польши к «ядерному проекту» ЕС

Польше следует задуматься о разработке собственного ядерного оружия в свете якобы растущей угрозы со стороны России, приводит слова президента Кароля Навроцкого агентство Bloomberg.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

«Я большой сторонник того, чтобы Польша присоединилась к ядерному проекту», — сказал Навроцкий в интервью польскому каналу Polsat News. При этом он отказался сообщить, начнет ли Польша работу, направленную на создание собственного ядерного оружия, и если да, то когда, передает Bloomberg.

«Мы являемся страной, находящейся прямо на границе вооруженного конфликта, и мы знаем, каково отношение агрессивной, имперской России к Польше», — объяснил свою позицию Навроцкий.

Навроцкий сказал в интервью, что Варшава должна следовать по пути развития собственного ядерного потенциала с соблюдением всех международных норм.

На вопрос о том, позволят ли США Польше действовать в этом направлении, поскольку Варшава подписала Договор о нераспространении ядерного оружия, Навроцкий ответил: «Я этого не знаю, но нам нужно действовать в таком направлении, чтобы мы могли начать работу».

Bloomberg напоминает, что в прошлом году Варшава заключила договор с Францией, который, по словам премьер-министра Дональда Туска, откроет путь к потенциальной совместной защите Польши под французским ядерным зонтиком.

Навроцкий также сказал, что пока рано говорить о том, подпишет ли он законопроект, который упростит систему хранения зарубежных ядерных средств в Польше.

Комментарии Навроцкого, согласно Bloomberg, прозвучали после того, как канцлер Германии Фридрих Мерц подтвердил на Мюнхенской конференции по безопасности, что Берлин ведет переговоры с Парижем о потенциальной европейской ядерной обороне вследствие потрясений, связанных со вторым президентским сроком Дональда Трампа.

Узнать больше по теме
Биография Кароля Навроцкого
В материале — биография Кароля Навроцкого, польского историка, политика, главы Института национальной памяти (IPN), а с августа 2025 — еще и президента Польши. Собрали главные детали его биографии, карьеры и взглядов.
Читать дальше