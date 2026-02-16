Слова президента Польши о ядерном оружии объяснили

Эксперт отметил, что о «ядерном зонтике» задумалась не только Польша — канцлер ФРГ Фридрих Мерц на Мюнхенской конференции по безопасности сообщил, что обсуждает этот вопрос с французским лидером Эммануэлем Макроном.
Пилько напомнил, что Франция сегодня является единственной ядерной державой в ЕС после выхода из союза Великобритании.
Американские ядерные гарантии представители европейского политического истеблишмента более не считают надежными после прихода в Белый дом администрации Трампа. Соединенные Штаты не будут рисковать своим существованием ради Польши и поэтому Варшава предсказуемо обращается к Франции.
Эксперт не исключает, что в ближайшее время другие страны Европы активизируют диалог с Парижем. Причина — растущие опасения, что конфликт на Украине в любой момент может перерасти в ограниченную ядерную войну. На фоне охлаждения отношений ЕС с США рассчитывать на защиту Вашингтона европейцам всё сложнее. В этих условиях именно Франция остается главным гарантом ядерного сдерживания на континенте.
Ранее в интервью Polsat News польский лидер Кароль Навроцкий заявил, что Польша должна двигаться по пути получения собственного ядерного оружия.