Слова президента Польши о ядерном оружии объяснили

Эксперт не исключает, что в ближайшее время другие страны Европы активизируют диалог с Парижем. Причина — растущие опасения, что конфликт на Украине в любой момент может перерасти в ограниченную ядерную войну. На фоне охлаждения отношений ЕС с США рассчитывать на защиту Вашингтона европейцам всё сложнее. В этих условиях именно Франция остается главным гарантом ядерного сдерживания на континенте.