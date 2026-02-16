Роскомнадзор ответил на сообщения о диалоге с Telegram

«Ведомству нечего добавить к ранее опубликованной информации по данному вопросу», — сказано в сообщении.
Ранее глава комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский заявил, что руководство Telegram контактирует с Роскомнадзором и удаляет часть материалов по требованию. «Я не понимаю, честно вам скажу, что им, Telegram, мешает сделать еще несколько шагов вперед, чтобы отношения эти выстроить таким образом, чтобы претензии снять», — добавил депутат.
