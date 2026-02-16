Ричмонд
+4°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Роскомнадзор ответил на сообщения о диалоге с Telegram

Роскомнадзор пока не может добавить ничего нового к информации о диалоге с Telegram, несмотря на появившиеся ранее сообщения о том, что мессенджер поддерживает контакт с ведомством. Об этом ТАСС сообщила пресс-служба регулятора.

«Ведомству нечего добавить к ранее опубликованной информации по данному вопросу», — сказано в сообщении.

Ранее глава комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский заявил, что руководство Telegram контактирует с Роскомнадзором и удаляет часть материалов по требованию. «Я не понимаю, честно вам скажу, что им, Telegram, мешает сделать еще несколько шагов вперед, чтобы отношения эти выстроить таким образом, чтобы претензии снять», — добавил депутат.

Узнать больше по теме
Сергей Боярский: биография бизнесмена и депутата Госдумы РФ
Сын известных советских и российских актеров Сергей Боярский не продолжил творческую династию, а пошел по своему пути. Обладая музыкальными и актерскими способностями, он стал предпринимателем и государственным деятелем, и в обеих профессиях добился успеха. Подробности биографии Боярского-младшего — в нашей статье.
Читать дальше