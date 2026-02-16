Лукашенко заявил об отказе выделять миллиарды на Газу

«Там под этими обломками человеческие судьбы и, главное, детей. Это для меня неприемлемо вообще», — отметил Лукашенко. При этом, по словам президента, участие Белоруссии в «Совете мира» имеет иной смысл. «Мы будем участвовать в нем. У нас флаг один — мир. Мы хотим мира. И прежде всего там, где наша судьба — Украина. Мы все хотим там мира, и не только на Украине, в других точках», — подчеркнул Александр Лукашенко.