Владимир Соловьев посетит Екатеринбург

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 16 февраля, УралПолит.Ru. В среду, 18 февраля, Екатеринбург посетит известный журналист и телеведущий Владимир Соловьев. Он приедет на Уральский форум «Кибербезопасность в финансах», который пройдет в «Экспо».

Источник: РИА "Новости"

Соловьев выступит в роли модератора сессии «Кибермошенничество. К барьеру!», которая будет проходить 18 февраля с 12:00 до 13:15.

«Владимир Рудольфович Соловьев — один из самых известных журналистов и телеведущих России. Рекордсмен Книги Гиннесса: провел в эфире 25 часов 53 минуты за неделю», — отмечают организаторы мероприятия.

Также форум в Екатеринбурге посетит и председатель Банка России Эльвира Набиуллина. Она выступит модератором сессии «Пленарная дискуссия. Борьба с кибермошенничеством: на пути к общей цели» 18 февраля и спикером сессии «Финал Молодежной программы. Защищая будущее» 19 февраля.

Напомним, в 2022 году Владимир Соловьев назвал Екатеринбург «центром мерзотной либероты». Также журналист заявлял, что уральская столица — «город бесов».

