Политолог назвал признаки политического раскола Евросоюза

Эксперт считает, что конфликт Макрона и Мерца — только одно из событий, указывающих на раскол в Европе. По его мнению, ссора двух лидеров свидетельствует не только о проблемах в отношениях двух ведущих европейских держав, но и об отсутствии у Евросоюза и Великобритании общих идей.