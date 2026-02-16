Политолог назвал признаки политического раскола Евросоюза

Собеседник «Ленты.ру» прокомментировал конфуз на Мюнхенской конференции, где французский президент Эмманюэль Макрон столкнулся с «бойкотом» со стороны канцлера ФРГ Фридриха Мерца. Последний отказывался здороваться с лидером Франции, что заметили не только участники мероприятия, но и СМИ.
Эксперт считает, что конфликт Макрона и Мерца — только одно из событий, указывающих на раскол в Европе. По его мнению, ссора двух лидеров свидетельствует не только о проблемах в отношениях двух ведущих европейских держав, но и об отсутствии у Евросоюза и Великобритании общих идей.
Политолог отметил, что единственное, что пока связывает Европу, — это намерение ослабить Россию с помощью Украины.
«Идея, как оказалось, в самом начале была ложной, но очень активно использовалась как объединяющая, и теперь они в растерянности», — уточнил Оленченко.
Он добавил, что в учредительных документах на старте формирования Евросоюза указывалось, что объединение создается, чтобы предупредить или избежать милитаризации Европы. Политолог подчеркнул, что сейчас Еврокомиссия не является рупором общего мнения, а предлагает свою повестку, с которой согласны далеко не все европейские государства.