СВО
Политолог назвал признаки политического раскола Евросоюза

На политический раскол в Евросоюзе указывает кризис в отношениях Франции и Германии, а также стремление к милитаризации европейских держав, что противоречит основным принципам объединения. Такое мнение в беседе с «Лентой.ру» высказал политолог Владимир Оленченко.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Freepik

Собеседник «Ленты.ру» прокомментировал конфуз на Мюнхенской конференции, где французский президент Эмманюэль Макрон столкнулся с «бойкотом» со стороны канцлера ФРГ Фридриха Мерца. Последний отказывался здороваться с лидером Франции, что заметили не только участники мероприятия, но и СМИ.

Эксперт считает, что конфликт Макрона и Мерца — только одно из событий, указывающих на раскол в Европе. По его мнению, ссора двух лидеров свидетельствует не только о проблемах в отношениях двух ведущих европейских держав, но и об отсутствии у Евросоюза и Великобритании общих идей.

Политолог отметил, что единственное, что пока связывает Европу, — это намерение ослабить Россию с помощью Украины.

«Идея, как оказалось, в самом начале была ложной, но очень активно использовалась как объединяющая, и теперь они в растерянности», — уточнил Оленченко.

Он добавил, что в учредительных документах на старте формирования Евросоюза указывалось, что объединение создается, чтобы предупредить или избежать милитаризации Европы. Политолог подчеркнул, что сейчас Еврокомиссия не является рупором общего мнения, а предлагает свою повестку, с которой согласны далеко не все европейские государства.

Ранее стало известно, что в странах Восточной и Северной Европы обсуждают совместное использование ядерного оружия. Поднять тему безопасности европейские государства заставила смена позиции США по обеспечению защиты европейских союзников.

