Токаев поздравил президента Литвы

Об этом 16 февраля 2026 года сообщили в пресс-службе Акорды. По их данным, глава нашего государства поздравил президента Литвы Гитанаса Науседу с национальным праздником — Днем восстановления Литовского государства.
«Президент Казахстана отметил высокий уровень двусторонних отношений и выразил уверенность в их дальнейшем поступательном развитии на благо народов двух стран», — говорится в сообщении.
Касым-Жомарт Токаев пожелал Гитанасу Науседе успехов в государственной деятельности, а народу Литвы — процветания и благополучия.
Ранее Токаев и Путин поговорили по телефону. Как сообщили в Акорде, главы государств в традиционно дружественной и доверительной атмосфере обсудили текущее состояние и перспективы дальнейшего развития казахстанско-российских многогранных отношений.