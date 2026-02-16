Ричмонд
+5°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Премьер Мунтяну опроверг слухи о своей скорой отставке

Глава молдавского правительства дал понять, что не планирует покидать свой пост и уверен в поддержке со стороны властей.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 16 фев — Sputnik. Премьер-министр Молдовы Александр Мунтяну опроверг слухи, а также заявления депутатов парламента о якобы скорой отставке его правительства.

Он отметил, что в отставку его может отправить только парламент, который ранее выразил его кабинету министров поддержку.

«Нас назначил парламент, у которого есть мандат на четыре года. Если парламент сочтет нашу деятельность удовлетворительной или хорошей, мы продолжим работу», — заявил Мунтяну журналистам.

При этом утверждения оппозиции о его предполагаемой отставке он назвал «спекуляциями». Он также не подтвердил домыслы оппозиции и общественности о том, что состав кабмина сформирован под влиянием президента Майи Санду.

«У меня была возможность встретиться со всеми кандидатами в министры, проконсультироваться с ними. Кандидатов на некоторые позиции в составе правительства было больше», — объяснил премьер.

Напомним, недавно правительству Мунтяну исполнилось 100 дней. Несмотря на многочисленные призывы оппозиционных политиков, премьер отказался выступать с отчетом о своей деятельности за этот период.

Ранее ряд политиков заявляли, что правительство Александра Мунтяну может уйти в отставку в течение ближайших трех месяцев. В частности, лидер «Нашей партии» Ренато Усатый выразил уверенность, что отставка случится уже этой весной и по собственному желанию премьера.

Узнать больше по теме
Майя Санду: биография действующего президента Молдовы и ее отношение к России
После распада СССР бывшие республики стали самостоятельными государствами. Молдова не исключение. После прихода к власти нового президента политический курс страны значительно изменился. Собрали главное из биографии Майи Санду: кто она такая, какой политики придерживается и чего ожидать от нее России.
Читать дальше