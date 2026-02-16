Премьер Мунтяну опроверг слухи о своей скорой отставке

КИШИНЕВ, 16 фев — Sputnik. Премьер-министр Молдовы Александр Мунтяну опроверг слухи, а также заявления депутатов парламента о якобы скорой отставке его правительства.
Он отметил, что в отставку его может отправить только парламент, который ранее выразил его кабинету министров поддержку.
«Нас назначил парламент, у которого есть мандат на четыре года. Если парламент сочтет нашу деятельность удовлетворительной или хорошей, мы продолжим работу», — заявил Мунтяну журналистам.
При этом утверждения оппозиции о его предполагаемой отставке он назвал «спекуляциями». Он также не подтвердил домыслы оппозиции и общественности о том, что состав кабмина сформирован под влиянием президента Майи Санду.
«У меня была возможность встретиться со всеми кандидатами в министры, проконсультироваться с ними. Кандидатов на некоторые позиции в составе правительства было больше», — объяснил премьер.
Напомним, недавно правительству Мунтяну исполнилось 100 дней. Несмотря на многочисленные призывы оппозиционных политиков, премьер отказался выступать с отчетом о своей деятельности за этот период.
Ранее ряд политиков заявляли, что правительство Александра Мунтяну может уйти в отставку в течение ближайших трех месяцев. В частности, лидер «Нашей партии» Ренато Усатый выразил уверенность, что отставка случится уже этой весной и по собственному желанию премьера.