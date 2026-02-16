В Госдуме указали на хороший знак перед переговорами в Женеве

«Это, очевидно, хороший знак. Потому что расширение делегации — это расширение вопросов, связанных с урегулированием», — уточнил собеседник «Ленты.ру». Он отметил, что на переговорах могут затрагиваться темы, связанные с контролем за исполнением ряда обязательств. По словам депутата, в этой сфере решения будут приниматься с участием представителей Минобороны. Алексей Чепа добавил, что, исходя из состава делегации, можно сделать вывод, что также в повестку переговоров будут включены экономические и коммерческие темы.