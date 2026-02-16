В Госдуме указали на хороший знак перед переговорами в Женеве

«Это, очевидно, хороший знак. Потому что расширение делегации — это расширение вопросов, связанных с урегулированием», — уточнил собеседник «Ленты.ру». Он отметил, что на переговорах могут затрагиваться темы, связанные с контролем за исполнением ряда обязательств. По словам депутата, в этой сфере решения будут приниматься с участием представителей Минобороны. Алексей Чепа добавил, что, исходя из состава делегации, можно сделать вывод, что также в повестку переговоров будут включены экономические и коммерческие темы.
Парламентарий подчеркнул, что ожидать, что переговоры в Женеве станут поворотной точкой в конфликте на Украине, не стоит, но можно надеяться, что третий раунд приблизит заключение мирных договоренностей.
Алексей Чепа отметил, что каждая встреча позволяет сторонам уточнить свои требования и требования оппонентов. Депутат выразил мнение, что конфликт пока будет продолжаться, но власти страны делают всё, чтобы он подошел к концу как можно скорее.
Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков уточнил, что состав российской делегации вырастет с 15 до 20 человек. В число участников включат сотрудников МИД и Министерства обороны России.