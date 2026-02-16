Ричмонд
+4°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Госдуме указали на хороший знак перед переговорами в Женеве

Увеличение участников российской делегации на встрече по урегулированию украинского кризиса в Женеве 17—18 февраля — позитивный знак. На это обратил внимание в беседе с «Лентой.ру» депутат Госдумы Алексей Чепа.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

«Это, очевидно, хороший знак. Потому что расширение делегации — это расширение вопросов, связанных с урегулированием», — уточнил собеседник «Ленты.ру». Он отметил, что на переговорах могут затрагиваться темы, связанные с контролем за исполнением ряда обязательств. По словам депутата, в этой сфере решения будут приниматься с участием представителей Минобороны. Алексей Чепа добавил, что, исходя из состава делегации, можно сделать вывод, что также в повестку переговоров будут включены экономические и коммерческие темы.

Парламентарий подчеркнул, что ожидать, что переговоры в Женеве станут поворотной точкой в конфликте на Украине, не стоит, но можно надеяться, что третий раунд приблизит заключение мирных договоренностей.

Алексей Чепа отметил, что каждая встреча позволяет сторонам уточнить свои требования и требования оппонентов. Депутат выразил мнение, что конфликт пока будет продолжаться, но власти страны делают всё, чтобы он подошел к концу как можно скорее.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков уточнил, что состав российской делегации вырастет с 15 до 20 человек. В число участников включат сотрудников МИД и Министерства обороны России.

Узнать больше по теме
Женева: дипломатическая столица мира и площадка для мирных переговоров
Женева — один из самых известных населенных пунктов Европы. Исторически город стал символом нейтралитета, мирных переговоров и глобального сотрудничества, ведь именно в Женеве регулярно принимают международные саммиты, встречи лидеров государств и переговоры по ключевым вопросам безопасности.
Читать дальше