Ричмонд
+4°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Харьковский ТЦК получил приказ мобилизовать мужчин до 65 лет, заявил Ганчев

МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК, так на Украине называют военкоматы) в Харьковской области получили приказ мобилизовать мужчин от 18 до 65 лет, сообщил журналистам глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.

Источник: © РИА Новости

«Из-за неудовлетворительных мобилизационных показателей харьковская ТЦК по запросу командования ВСУ усиливает региональное управление… командируемым было указано искать и привлекать к мобилизации от 18 до 65 лет, вопреки установленному законодательством призывному возрасту», — сказал Ганчев.

По его словам, для мобилизации в Харьковской области киевский режим планирует привлечь около 100 сотрудников из Винницкой и Львовской областей, срок их формирования установлен до 26 февраля с возможным продлением.

«Также они (сотрудники ТЦК — ред.) получили расширенные полномочия по их использованию без ограничений по возрасту, половой принадлежности, состояния здоровья. В результате под ударом оказались не только мужчины, подлежащие мобилизации, но и женщины, пенсионеры, а также лица с ограниченными возможностями», — добавил он.

В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинецранее сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми.