Харьковский ТЦК получил приказ мобилизовать мужчин до 65 лет, заявил Ганчев

«Из-за неудовлетворительных мобилизационных показателей харьковская ТЦК по запросу командования ВСУ усиливает региональное управление… командируемым было указано искать и привлекать к мобилизации от 18 до 65 лет, вопреки установленному законодательством призывному возрасту», — сказал Ганчев.
По его словам, для мобилизации в Харьковской области киевский режим планирует привлечь около 100 сотрудников из Винницкой и Львовской областей, срок их формирования установлен до 26 февраля с возможным продлением.
«Также они (сотрудники ТЦК — ред.) получили расширенные полномочия по их использованию без ограничений по возрасту, половой принадлежности, состояния здоровья. В результате под ударом оказались не только мужчины, подлежащие мобилизации, но и женщины, пенсионеры, а также лица с ограниченными возможностями», — добавил он.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинецранее сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми.