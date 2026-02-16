Харьковский ТЦК получил приказ мобилизовать мужчин до 65 лет, заявил Ганчев

«Также они (сотрудники ТЦК — ред.) получили расширенные полномочия по их использованию без ограничений по возрасту, половой принадлежности, состояния здоровья. В результате под ударом оказались не только мужчины, подлежащие мобилизации, но и женщины, пенсионеры, а также лица с ограниченными возможностями», — добавил он.