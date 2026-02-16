Песков: на переговорах в Женеве обсудят вопрос территории

Как рассказал пресс-секретаря президента РФ, Владимир Мединский до сих пор был и остается главой делегации российских переговорщиков по Украине. Однако он не принимал участие в прошедших раундах в Абу-Даби, поскольку на них обсуждали в основном вопросы безопасности. Переговоры в Женеве же затронут более широкий спектр тем.