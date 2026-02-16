Ричмонд
США продолжат работу над урегулированием на Украине, заявил Рубио

БУДАПЕШТ, 16 фев — РИА Новости. Соединенные Штаты продолжат работать над урегулированием конфликта на Украине, несмотря на то, что некоторые члены международного сообщества осуждают их вовлеченность, заявил госсекретарь США Марко Рубио.

Источник: Reuters

«Обычно, когда вы пытаетесь положить конец войне, международное сообщество аплодирует вам. Это одна из немногих войн, которые я когда-либо видел, когда некоторые представители международного сообщества осуждают попытки положить конец войне. Но именно это мы и пытаемся сделать. Это то, что мы собираемся продолжать делать до тех пор, пока наша вовлеченность остается позитивной», — сказал Рубио на совместной пресс-конференции с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в Будапеште, говоря об усилиях США по урегулированию конфликта на Украине.

В пятницу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что обсуждения мира на Украине продолжатся 17—18 февраля. Российскую делегацию в Женеве возглавит помощник президента Владимир Мединский. Спецпредставитель Стив Уиткофф и зять президента США Джаред Кушнер будут на встрече по урегулированию на Украине во вторник в Женеве.

В понедельник источник РИА Новости заявил, что на переговорах в Женеве по Украине планируется обсуждение ключевых параметров урегулирования — как военных, так и политических и гуманитарных.

