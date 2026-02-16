«Никчемная организация, никаких вопросов не решает и не решит». Лукашенко озвучил свое отношение к ООН

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время встречи с государственным секретарем Союзного государства Сергеем Глазьевым, которая состоялась 16 февраля, назвал ООН никчемной организацией, которая не решает никаких вопросов. Подробности приводит БелТА.
Глава Беларуси прокомментировал мнение о том, что Совет мира, инициированный президентом США Дональдом Трампом, стремится заменить Организацию Объединенных Наций. Лукашенко заявил:
— Откровенно говорю: если бы нашлась такая организация, которая может заменить Организацию Объединенных Наций, я бы перекрестился, обрадовался.
По словам Александра Лукашенко, в ООН проводит пустые и никому не нужные мероприятия. Он заметил, что более тридцати лет знаком с указанной организацией и бывал там.
— Ну собрались, выступили, сюда приехали, по телевизору показали, что сказал президент — так по всему миру. Какие вопросы решила ООН за последнее время? — поинтересовался глава Беларуси.
Лукашенко в качестве примера привел сектор Газа и Палестину, отметив, что было принято решение по образованию палестинского государства. Он добавил, что решение было принято давно и добавил:
— Решено? Не решено. Постоянные столкновения, постоянная война. Хоть один конфликт предотвратила ООН? Ни одного. Но мы реалисты. Другой организации сегодня нет, где бы собирались все представители мировых государств, всего мира. Ее нет.
Президент Беларуси озвучил свою позиции по ООН:
— Так что моя позиция такова, что Организация Объединенных Наций — это никчемная организация, никаких вопросов не решает и не решит. Ну, другой нет.
Ранее Александр Лукашенко высказался про участие Беларуси в Совете мира: «Не лизать кого-то там, не подначиваться под кого-то, а занимать свою позицию, суверенную позицию».
Тем временем Лукашенко назвал тему, которую обсудит с Дональдом Трампом.
Также глава государства Лукашенко заявил, что не решает проблемы с США за счет России.