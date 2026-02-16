Американист допустил большое столкновение между США и Ираном

«Нельзя исключать сценария большой заварухи, большого конфликта между Соединенными Штатами и Ираном», — сказал эксперт. Основанием для такого предположения собеседник NEWS.ru назвал ситуацию в регионе. Он напомнил, что Пентагон продолжает сосредотачивать вблизи Исламской Республики военные силы, а вашингтонские ястребы настаивают на смене власти в Тегеране.
Дудаков сравнил ситуацию на Ближнем Востоке с событиями двенадцатидневной войны в 2025 году с участием Ирана и Израиля при поддержке США. Он допустил, что Вашингтон может решиться на молниеносный удар по объектам в республике в расчете, что атака приведет к параличу правительства и власть захватит оппозиция. Однако политолог заметил, что основные оппозиционные силы в республике находятся в эмиграции.
Ранее стало известно о готовности Израиля самостоятельно уничтожить объекты ракетной программы Ирана. Газета The Jerusalem Post сообщила, что Тель-Авив разработал план действий по уничтожению ракетного потенциала и производственных предприятий Исламской Республики.