Американист допустил большое столкновение между США и Ираном

Большое столкновение между США и Ираном — возможное развитие событий на Ближнем Востоке. Такой прогноз сделал в беседе с NEWS.ru эксперт-американист Малек Дудаков.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

«Нельзя исключать сценария большой заварухи, большого конфликта между Соединенными Штатами и Ираном», — сказал эксперт. Основанием для такого предположения собеседник NEWS.ru назвал ситуацию в регионе. Он напомнил, что Пентагон продолжает сосредотачивать вблизи Исламской Республики военные силы, а вашингтонские ястребы настаивают на смене власти в Тегеране.

Дудаков сравнил ситуацию на Ближнем Востоке с событиями двенадцатидневной войны в 2025 году с участием Ирана и Израиля при поддержке США. Он допустил, что Вашингтон может решиться на молниеносный удар по объектам в республике в расчете, что атака приведет к параличу правительства и власть захватит оппозиция. Однако политолог заметил, что основные оппозиционные силы в республике находятся в эмиграции.

Ранее стало известно о готовности Израиля самостоятельно уничтожить объекты ракетной программы Ирана. Газета The Jerusalem Post сообщила, что Тель-Авив разработал план действий по уничтожению ракетного потенциала и производственных предприятий Исламской Республики.

