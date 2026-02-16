СМИ: слова МИД Китая вызвали дипломатический скандал в АТР

Как пишет китайская газета Global Times, Ван на конференции в субботу заявил, что не согласен с тем, что ситуация в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) становится все более напряженной. Он отметил, что только в Азии сейчас сохраняется относительный мир, добавив, что даже недавние локальные конфликты, такие как на границе Камбоджи и Таиланда, были быстро подавлены благодаря усилиям всех сторон. Однако глава китайского МИДа призвал проявлять бдительность в отношении недавних опасных тенденций в Японии.