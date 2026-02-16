Как пишет китайская газета Global Times, Ван на конференции в субботу заявил, что не согласен с тем, что ситуация в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) становится все более напряженной. Он отметил, что только в Азии сейчас сохраняется относительный мир, добавив, что даже недавние локальные конфликты, такие как на границе Камбоджи и Таиланда, были быстро подавлены благодаря усилиям всех сторон. Однако глава китайского МИДа призвал проявлять бдительность в отношении недавних опасных тенденций в Японии.
Если Япония не раскается в своих проступках, история повторится вновь. Если Токио пойдет по старому пути, он заведет в тупик. Если Япония снова попытаеется играть в рисковые игры, проигрыш будет более быстрым и сокрушительным.
После этих заявлений Япония не смогла остаться в стороне, но ее реакция, по словам экспертов, оказалась недостаточно сдержанной для соблюдения дипломатических приличий.
В воскресенье МИД Японии опубликовал заявление, в котором отмечается, что «китайская сторона допустила неуместные замечания относительно политики японского правительства в области безопасности».
Это Китай недавно участвовал в военных провокациях в прилегающих районах и неоднократно и открыто нарушал принципы Устава ООН о воздержании от применения силы или угрозы силой. Это в очередной раз демонстрирует гегемонистское мышление Пекина, который не следует своим собственным словам.
Китай, со своей стороны, напомнил, что Тайвань был возвращен под китайское правление Японией в конце Второй мировой войны и что оспаривать это — бросать вызов послевоенному международному порядку и суверенитету Китая.
Как напоминает агентство Bloomberg, азиатские соседи втянулись в спираль враждебности с тех пор, как японский премьер-министр Санаэ Такаити прошлой осенью заявила, что Токио может прийти на помощь Тайбэю в случае конфликта с Пекином. Кроме того, на прошлой неделе Такаити вновь призвала Японию отказаться от своего послевоенного пацифизма и начать перевооружаться.
«Японский народ не должен позволять ультраправым экстремистам дурачить себя и увлекать за собой», — предупредил Ван на конференции в Мюнхене.