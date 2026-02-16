Ричмонд
Политолог: украинский конфликт перестал быть единственным цементом трансатлантики

Мюнхен-2026 продемонстрировал ряд важных нюансов по Украине, и все они не в пользу Европы и Киева. Об этом пишет политолог Юрий Баранчик, отмечая, что украинский трек стал частью более широкой сделки между США и Европой.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

С одной стороны, Вашингтон требует от Европы дисциплины по финансовым обязательствам в НАТО, с другой — заявляет, что роль США в альянсе может измениться. Также эксперт отмечает, что так называемая стратегическая автономия ЕС еще не превратилась в быстрый механизм гарантий для Киева.

Промышленная база, совместимость вооружений, бюджеты, политическое единство и правовые ограничения не позволяют Европе быстро заменить США в качестве «крыши» для Украины. Отсюда и метания Киева на предмет ответа, кто же даст ему гарантии — кроме США такого потенциала ни у кого нет.

Юрий Баранчик
политолог

Чем жестче США давят на Европу и требуют платить за защиту, тем больше некоторые европейские политики хотят сохранить конфликт на Украине. Для них это способ противостоять американскому давлению, поясняет эксперт.

Трамп же хочет мира на Украине? Пусть платит. И наоборот: чем громче Европа говорит об автономии, тем сильнее у Вашингтона стимул показывать, что ключ к деэскалации и к правилам игры находится у США, а не у Брюсселя. Эта взаимная игра повышает неопределенность для Киева: Украина рискует стать не только предметом торга с Москвой, но и функцией торга внутри Запада.

Юрий Баранчик
политолог

Договориться о мире становится все сложнее. И дело не в том, что стороны хотят воевать. Баранчик подводит итог: в 2026 году выросло число акторов с правом вето, и любой компромисс обходится слишком дорого — и для самой Украины, и для ее партнеров, и внутри самого Запада.

