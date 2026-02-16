Прага заявила о поставке Киеву 4,4 млн снарядов

Чешский президент назвал процесс «чрезвычайно успешным», заявив, что того же мнения придерживаются по меньшей мере 15 стран, финансово поддержавших его. По его словам, инициатива обеспечила Украине более 50% всех крупнокалиберных боеприпасов «в последнее время». «Она была жизненно важной для Украины. И остается такой и сейчас, поскольку альтернативы ей пока нет», — подчеркнул Петр Павел.