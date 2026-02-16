FT: в Британии сообщили о «новом задании» экс-сотрудников ЧВК «Вагнер»

Западные спецслужбы подтвердили изданию, что сеть «Вагнера» остается эффективным инструментом. FT пишет, что российские спецслужбы якобы создают как минимум два «прокси-слоя» между собой и агентами на местах, чтобы добиться «нужной степени правдоподобного отрицания». А группа «Вагнер» и ее бывшие сотрудники уже давно якобы работали на ГРУ именно таким образом, говорится в статье.