Ричмонд
+4°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

FT: в Британии сообщили о «новом задании» экс-сотрудников ЧВК «Вагнер»

По данным источников и западных спецслужб, вербовщики, которые ранее работали на российскую группу «Вагнер», якобы стали основным каналом для организации диверсионных атак в Европе, пишет британская газета Financial Times.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Издание утверждает, что, хотя статус группы «Вагнер» остается «неопределенным» с июня 2023 года, вербовщики «Вагнера» будто бы получили новое задание — вербовать «экономически уязвимых» европейцев для совершения диверсионных действий на территории НАТО.

Российская военная разведка (ГРУ) решила «использовать имеющиеся в ее распоряжении таланты», утверждает один из западных разведчиков, имея в виду сеть «Вагнера». Кроме того, FT объясняет такой шаг тем, что из Европы в последнее время были высланы некоторые российские дипломаты и агенты под прикрытием.

Западные спецслужбы подтвердили изданию, что сеть «Вагнера» остается эффективным инструментом. FT пишет, что российские спецслужбы якобы создают как минимум два «прокси-слоя» между собой и агентами на местах, чтобы добиться «нужной степени правдоподобного отрицания». А группа «Вагнер» и ее бывшие сотрудники уже давно якобы работали на ГРУ именно таким образом, говорится в статье.

Западные спецслужбы отметили, что представители группы «Вагнер» имеют значительный онлайн-ресурс, который они умело перенаправили на международную деятельность, и отлично знают «свою аудиторию».

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше