FT: в Британии сообщили о «новом задании» экс-сотрудников ЧВК «Вагнер»

Издание утверждает, что, хотя статус группы «Вагнер» остается «неопределенным» с июня 2023 года, вербовщики «Вагнера» будто бы получили новое задание — вербовать «экономически уязвимых» европейцев для совершения диверсионных действий на территории НАТО.
Российская военная разведка (ГРУ) решила «использовать имеющиеся в ее распоряжении таланты», утверждает один из западных разведчиков, имея в виду сеть «Вагнера». Кроме того, FT объясняет такой шаг тем, что из Европы в последнее время были высланы некоторые российские дипломаты и агенты под прикрытием.
Западные спецслужбы подтвердили изданию, что сеть «Вагнера» остается эффективным инструментом. FT пишет, что российские спецслужбы якобы создают как минимум два «прокси-слоя» между собой и агентами на местах, чтобы добиться «нужной степени правдоподобного отрицания». А группа «Вагнер» и ее бывшие сотрудники уже давно якобы работали на ГРУ именно таким образом, говорится в статье.
Западные спецслужбы отметили, что представители группы «Вагнер» имеют значительный онлайн-ресурс, который они умело перенаправили на международную деятельность, и отлично знают «свою аудиторию».