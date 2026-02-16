Лукашенко опроверг запрет ехать лично на Совет мира в США, полученный от Путина

Президент Беларуси Александр Лукашенко в понедельник, 16 февраля, во время встречи с государственным секретарем Союзного государства Сергеем Глазьевым отреагировал на вброс, что якобы президент России Владимир Путин не пустил его на Совет мира в США. Видеофрагмент размещен в телеграм-канале «Пул Первого».
Напомним, в конце первой февральской недели сообщалось, что президент США Дональд Трамп планирует провести встречу Совета мира, куда входит и Беларусь, в Вашингтоне 19 февраля. А 11 февраля стало известно, что белорусский президент получил приглашение на встречу лидеров Совета мира в США. После чего пресс-секретарь президента Беларуси Наталья Эйсмонт сказала, что Александр Лукашенко не полетит в США, а страну представит глава МИД Максим Рыженков.
Говоря о том, что якобы на его решение повлиял президент России, Лукашенко сказал:
— Не пустил Путин меня в США. И мы разговаривали как раз с ним. Я даже не знал, что я приглашен на Совет (Совет мира. — Ред.), когда с Путиным разговаривал. Они даже не смогли это все сопоставить.
Глава Беларуси уточнил, что Путин такой человек, который будет аккуратно что-то выстраивать, как то намекать, но, чтобы не пустить:
— Он бы наоборот сказал: слушай, ты там будешь на Совете, передай Дональду (президенту США Дональду Трампу. — Ред.) это, это, это. То есть как-то представить… Ну, не интересы Российской Федерации, как там Песков (пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. — Ред.) говорил, что вот, нам не надо, чтобы кто-то представлял (и даже Беларусь) интересы.
Глава республики заметил, что Беларусь не собирается выделять миллиард долларов на благое дело — восстановление сектора Газа, так как у страны нет таких денег.
— Чем мы поможем Газе? Дело не в Газе, я об этом сразу сказал. Это Совет мира, и я очень надеюсь, что те мероприятия, которые будут происходить в дальнейшем, а мы обязательно на уровне президента будем участвовать в этом Совете, — подчеркнул президент.
Напомним, 22 января в швейцарском Давосе в ходе Всемирного экономического форума президент США Дональд Трамп и лидеры еще 18 государств подписали документ об учреждении Совета мира. А 20 января президент Александр Лукашенко подписал документ о присоединении Беларуси к Совету мира.
Несколькими днями ранее глава США Дональд Трамп предложил, чтобы Беларусь вошла в Совет мира, и президент Беларуси принял положительное решение по этому вопросу. Кроме того, Александр Лукашенко отреагировал на слухи о плате в $1 млрд за участие в Совете мира: «Вранье это все». Также стало известно, что Лукашенко хочет повлиять на руководство Украины, присоединяясь к Совету мира.
Еще президент Беларуси заявил, что не решает проблемы с США за счет России.
Тем временем Лукашенко высказался о «конспирологии», на которую начали реагировать в России.